Valdés anunció ejes de gestión: industrias, obras y hasta una cooperativa en agenda

El gobernador Gustavo Valdés anunció ayer ejes de su gestión para este año. Anticipó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología “ya tiene titular”. Reclamó una mejor distribución de fondos y le apuntó al Gobierno nacional. Sobre la política, insistió en que se debe tener diálogos con todos.

En declaraciones radiales el Gobernador aseguró:

“El Ministerio de Ciencia y Tecnología ya tiene titular y lo anunciaré en su momento. Estamos trabajando en el organigrama y también los subsecretarios se están definiendo”. Sobre la proyección de obras, el mandatario confirmó: “Están paralizadas en 14 escuelas, pero algunas obras no están paradas por falta de fondos”.

“Es el momento de traer dólares de afuera, porque conviene invertir en obras. Los recursos tienen que estar mejor distribuidos y no es algo inalcanzable para el Gobierno nacional”, apuntó y reclamó: “Tenemos que lograr que haya una mirada más federal y eso lo podemos lograr con inversión en infraestructura”. También, en el diálogo con el programa radial Corrientes en el Aire, que conduce María Mercedes Vázquez y que se emite por Radio Mitre, Valdés reveló ayer que “estamos trabajando con la tabacalera Sarandí y además, se intenta crear una cooperativa con los ex trabajadores de Massalin y también generar cultivos alternativos como nuez pecan”.

Sobre la cuestión política, dijo: “Este es un año de trabajo. El año electoral es el año que viene. Tenemos que mostrar trabajo y compromiso”.

En ese sentido, recordó que “a la reunión de la UCR en Paso de la Patria no fui invitado, pero no me parece mal que un presidente de partido se reúna con sus dirigentes”.

La reunión a la que hace referencia Valdés se concretó el miércoles 5 en Paso de la Patria, la convocó y encabezó Ricardo Colombi, presidente de la UCR. Al confirmar que no fue invitado, el Gobernador desmintió a los dirigentes que habían asegurado que Valdés no había asistido porque estaba de gestiones en Buenos Aires.

Sin embargo, al Gobernador también le preguntaron por su relación con Ricardo Colombi y el mandatario aseguró que “no estamos peleados, somos amigos”.

“No me veo con Ricardo desde diciembre, yo me fui de vacaciones y todavía no nos vimos, pero nos reuniremos pronto. Está todo bien”, aclaró.

“En política tenemos que tener diálogo y menos dramatismo; con (Jorge) Capitanich trabajamos juntos por el puente que es tan necesario para ambas provincias. Anoche estuve hablando con ‘Pocho’ Romero Feris, hablando de política y es de otro partido. Es una responsabilidad del poder: tiene que haber diálogo y construcción”, se jactó.

“También hablo con Camau, con ‘Pitín’ Aragón y estuve con Anita Almirón”, apuntó.

Futuro

“En Concepción estamos construyendo un aeropuerto. La semana que viene lanzaremos ‘Iberá 3’ con el futuro del turismo, ya invertimos $600 millones en 14 pueblos”, anticipó.

“Terminamos de desplegar 170 km. de fibra óptica en Capital. Tenemos 120 cámaras nuevas instaladas y vamos a llegar a 500 para monitorear la seguridad e incluyen reconocimiento facial.

La Sapem se convirtió en Telco, lo que nos permite avanzar sin que el Estado sea rehén de las empresas privadas a la hora de comunicar y conectarse a una mejor seguridad. La cuarta revolución es la de las comunicaciones”.

Salarios

“En poco tiempo más estaremos anunciando nuevos aumentos salariales. Estamos esperando la paritaria nacional (docente), también anunciaremos canasta escolar segmentada por niveles escolares”.

Defendió a Alfonsín

Se expresó además a favor de la designación de Ricardo Alfonsín como embajador de España. “Ricardito no nos va a dejar mal”, aseguró y se diferenció así de los radicales correntinos que criticaron la decisión del ex presidenciable.

Valdés además se diferenció de los radicales correntinos que criticaron la designación de Ricardo Alfonsín como embajador de España. “Hablé con Alfonsín antes de ser designado embajador; lo felicité, tiene que ver con una responsabilidad de Estado y él es de una calidad humana extraordinaria. No representa al gobierno sino al pueblo, ojalá tengamos todos los embajadores de la Argentina en el mundo como Ricardito Alfonsín”, dijo.

“Su padre fue reconocido por sus raíces españolas. Creo que Ricardito no nos va a dejar mal, y hay que tener en cuenta que nos representará a todos los argentinos”, defendió la postura del ex presidenciable.

La cúpula de dirigentes radicales de Corrientes había defenestrado a Ricardo Alfonsín por su decisión de aceptar la propuesta de Alberto Fernández. “Es el fin de su carrera política”, había criticado el senador provincial Sergio Flinta.

Aprovechó la ocasión para agradecer a todos los que se solidarizaron por la fake news. “Más me sorprendió quienes no dijeron nada como la ministra de Seguridad de la Nación, pues la versión la involucraba. Los que estamos luchando contra el narcotráfico ponemos bien en claro quiénes son los que están en esto que nos carcome”.

“Voy a iniciar querellas por esa versión; hay una falsa imputación de delito de narcotráfico y no lo voy dejar pasar, ya envié una carta documento”, reiteró.

En su visita a Radio Mitre, el gobernador Gustavo Valdés, aprovechó para visitar al ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris en su despacho. Ahí tuvo la oportunidad para intercambiar opiniones con el ex mandatario, que además le mostró el bastón de mando que conserva de su gestión.