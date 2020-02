Llovió 90 mm y algunos barrios se anegaron por medio día

A pesar de las tareas de limpieza de desagües y canales que realizó la Comuna ante el pronóstico de tormentas para evitar anegamientos en la ciudad, la intensidad de las lluvias, con la caída de 90 milímetros de agua según los registros del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) causaron que algunos barrios de la ciudad se inundaran y como consecuencia el servicio de transporte tuvo que hacer desvíos.

Además, cayeron 5 árboles por las ráfagas de viento. En tanto que en las tareas de desobstrucción que realizó ayer la Comuna para que el agua corriera, se encontró una frazada y un cuadro de moto.

El fuerte temporal de ayer, con la caída de 90 milímetros de agua, generó anegamientos temporales en el centro y algunos más prolongadas en los barrios. En este contexto, El Litoral consultó al subsecretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes, José Pedro Ruiz, sobre las zonas afectadas y dijo que “de acuerdo a nuestras tres estaciones meteorológicas que están ubicadas en el barrio Molina Punta, Ciudades Correntinas y Doctor Nicolini, nos arrojan un promedio de lluvia de 118 o 120 milímetros de agua”.

Y en referencia a la intesidad de las precipitaciones, Ruiz detalló que “el primer chaparrón fuerte cayó a las 5 de la mañana, después se dio otro a las 7.30 de la mañana de bastante intensidad, llegando así a unos 60 milímetros de agua, lo que provocó el colapso de algunos conductos”.

“Tuvimos algunos barrios afectados, sobre todo la calle Loreto, y del sumidero estamos sacando el agua por el barrio San Antonio Este, y sacamos un cuadro de moto y una frazada de la rejilla. Para las 11 la situación estaba normalizada”.

“También en el barrio Quintana tuvimos problemas en las calles Cuba y Dumas; ahí hay un asentamiento sobre el Costa Esperanza que es de muy difícil acceso para la limpieza de ese canal que está faltando para poder terminar con esta situación que vive el barrio Quintana. No obstante, estamos organizando para entrar la semana que viene con la cuadrilla, para trabajar a mano, porque las maquinarias no podrían entrar, y tenemos orden del Intendente de entrar a liberar esa zona”.

“En otras zonas estuvieron trabajando las cuadrillas municipales con limpieza y desobstrucción de algunos sumideros”, agregó.

En lo que respecta a los árboles derribados dijo que “cayeron cinco ejemplares, dado que la cantidad de agua caída afloja el suelo y provoca que se desplomen los que tienen muy pocas raíces. Por suerte no cayeron sobre viviendas, a pesar de que uno cayo sobre un muro y otro sobre otro árbol”.

“En este momento (en la tarde de ayer) no registramos barrios anegados, algunos podrían estar con problemas, pero estimamos que ya está liberada la ciudad”.

Transporte urbano

Debido a que había varias zonas inundadas, desde la Comuna informaron que algunas lineas del servicio de transporte público de transporte modificaron su recorrido, como las 105 A y 106 B. El único ramal que suspendió su recorrido temporalmente fue el de la línea 904, del servicio Chaco-Corrientes. “Por el colapso de las avenidas Chacabuco y Cazadores Correntinos algunas lineas modificaron su recorrido. Pero este problema se resuelve cuando el arroyo Limita, que corre sobre la avenida Teniente Ibañez y Romero, se descarga en el río Paraná. Ahora el servicio está normalizado”.

Pronóstico

Desde el Servicio Meteorológico Nacional renovaron el alerta por tormentas para el norte de Corrientes.

En la jornada de hoy la temperatura oscilará entre los 24° y 34°. El cielo durante la mañana permanecerá nublado y por la tarde volverán las lluvias, que se extenderán hasta el martes.

Se anuncia poco cambio de temperatura para los próximos días.