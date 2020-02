Mayer jugará en Río de Janeiro

El ATP 500 de Río de Janeiro que se pondrá en marcha mañana contará con la participación del correntino Leonardo Mayer junto con otros tres argentinos que ingresaron al cuadro principal: Guido Pella, Federico Delbonis y Juan Ignacio Lóndero.

Mayer (107 en el ránking de la ATP) se medirá en primera ronda frente al italiano Lorenzo Sonego (49). Estos rivales se enfrentaron por única vez en el circuito profesional el año pasado en San Pablo con triunfo del correntino 6-1, 3-6 y 6-3.

El ganador de este encuentro se medirá en segunda ronda con el vencedor de Dusan Lajovic (Serbia) y Marco Cecchinato (Italia).

Por su parte, Pella jugará en la primera ronda frente al local Thiago Monteiro, Delbonis lo hará con el español Roberto Carballaes, mientras que Lóndero enfrentará en la misma instancia al croata Borca Coric.

El certamen de Río de Janeiro se disputará en las instalaciones del Jockey Club Brasileiro, en canchas con superficie de polvo de ladrillo y con casi 2 millones de dólares en premios.

Abierto de Argentina

El cordobés Juan Ignacio Lóndero no pudo romper el estigma que persigue a los tenistas locales en el Argentina Open al caer ayer en las semifinales ante el noruego Casper Ruud por 4-6, 7-5 y 6-1, y Buenos Aires contemplará una vez más la coronación de un extranjero, situación que se repite desde 2008.

En ese contexto, Ruud, ubicado en el puesto 45 del ranking mundial de la ATP, accedió a la final en dos horas y cuatro minutos, y definirá el título hoy desde las 14 con el portugués Pedro Sousa (145), quien avanzó sin jugar su semifinal debido a la no presentación del argentino Diego Schwartzman (14), desgarrado en el músculo aductor mayor de la pierna izquierda.

La derrota de Lóndero fue dolorosa no sólo porque no habrá un argentino en la final, sino por la forma en que se produjo, con ventaja de 6-4, 5-3 y luego 5-4 sacando para ganar el partido.

El cordobés parecía tener todo bajo control, pero comenzó a sufrir calambres en ambas piernas y se fue quedando estático.

El ATP que se juega desde hace 20 años en el Buenos Aires Lawn Tennis Club tuvo como último campeón argentino al cordobés David Nalbandian, quien alzó el trofeo en la edición 2008, tras imponerse en la final sobre el misionero José Acasuso.