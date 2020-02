Pozo: "Hay algunos ministros de Valdés que creen que están en el siglo 18"

El diputado de Encuentro Liberal (ELI), Horacio Pozo, salió a cruzar a "algunos ministros" del Gobierno provincial. El legislador acusó a "algunos funcionarios" de creer que "están el Siglo 18"

Pozo, que ostenta ser el legislador que más proyectos presentó durante 2019, salió a criticar a "algunos ministros" del Gobierno provincial. "Hay algunos ministros que no le pueden seguir el ritmo a Valdés", dijo el legislador al ser consultado por Carlos Alonso, conductor del programa radial Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, sobre la relación con el mandatario.

"Tengo buena relación con Valdés, aunque me gustaría que sea más fluida, hablar más con él. Pero no se puede porque si no está en Buenos Aires, está en China, sino en recorriendo el interior. Es un Gobernador muy activo, al que algunos ministros no pueden seguirle el ritmo", agregó.

"Me gustaría decirles algunas cosas, tirarles las orejas a esos ministros, que se creen que están el siglo 18", lanzó

Horacio Pozo es diputado provincial e integra la alianza Encuentro por Corrientes. Antes un funcionario provincial. En 2019 fue el legislador que más proyectos presentó: 29 en total.

Gustavo Valdés tiene hoy 12 ministros: Horacio Ortega (Coordinación y Planificación); Carlos José Vignolo (Secretario General); Marcelo Rivas Piasantini (Hacienda); Susana Benítez (Educación); Ricardo Cardozo (Salud); Claudio Anselmo (Producción, asumió en diciembre); Raúl Schiavi (Industria); Juan José López Desimoni (Seguridad); Claudio Polich (Obras Públicas, asumió en 2019); Gustavo Gaya (Desarrollo Social, asumió en 2019); Buenaventura Duarte (Justicia, asumió en 2019); Sebastían Slobayen (Turismo, asumió en 2019).

¿A quién se referiría Pozo?