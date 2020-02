Alfonsín: “La UCR se siente más cerca del peronismo que del PRO”

El designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, sostuvo que “la UCR se siente más cerca ideológicamente, por lo menos en cuestiones económicas y sociales, del peronismo que del PRO” y confesó que le “costó” aceptar el cargo que en tres oportunidades le ofreció el presidente Alberto Fernández.

“Me costó”, dijo Alfonsín en una entrevista que publicó el diario Clarín, en referencia a las instancias que atravesó para aceptar el cargo de embajador.

“El primer ofrecimiento fue en noviembre y le dije al Presidente que yo podía ayudar desde otra instancia, desde mi propio partido, intentando que la UCR recuperara su identidad”, relató.

“Después me lo pidió de nuevo en diciembre y después me llamó desde Alemania. Una gran mayoría me apoyó, más allá de las críticas que trascendieron”, relató el dirigente radical.

Para Alfonsín, “la UCR se siente más cerca ideológicamente, por lo menos en cuestiones económicas y sociales, del peronismo que del PRO” y también “respecto del rol del Estado en la economía”.

En otro tramo de la entrevista, el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín negó pertenecer al oficialismo: “Yo no me incorporo al Gobierno. No soy funcionario del Ejecutivo nacional, soy representante de la Argentina en este Gobierno”.