Regatas sufrió el poderío de Quimsa

La racha positiva de Regatas Corrientes, llevaba seis triunfos consecutivos, chocó anoche contra el poderío de Quimsa que se impuso 98 a 84 en uno de los partidos que se disputaron por la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro disputado en el estadio José Jorge Contte tuvo un claro dominador, Quimsa, que llegó a la capital provincial con la intención de borrar la pobre imagen que dejó en Mercedes, donde perdió con Comunicaciones y lo hizo de gran manera.

Regatas no encontró su juego. No tuvo buenas opciones en la ofensiva y esa frustración se trasladó a la defensa. Recién en el último cuarto mostró reacción pero solamente sirvió para perder por una diferencia menor.

El encuentro comenzó con dominio visitante. Lo hizo cargando al rebote ofensivo y teniendo varias oportunidades en cada ataque. Además, se mostró certero en los lanzamientos de tres puntos (4 de 8 en el cuarto inicial).

Regatas tardó varios minutos en equiparar las acciones. Lo hizo con su juego interior donde se destacó Tayavek Gallizi.

Sin variantes para anotar, la producción de Regatas se fue desdibujando. A la sequía ofensiva le sumó una defensa endeble que el equipo santiagueño no perdonó.

Con las segundas unidades en el rectángulo (lo jugadores iniciales quedaron en el banco), Quimsa también su superior. Siguió lastimando con los tiros desde el perímetro y ganado en la zona pintada correntina. En ese marco fue tomando distancia que se clavó en 20 (34-54) con un lanzamiento libre de Brandon Robinson.

Luego del entretiempo, el trámite del partido se equilibró con un alto goleo. Regatas encontró el aro pero no pudo cortar la ofensiva de Quimsa. El parcial terminó 29 a 24 favorable al equipo santiagueño que prácticamente definió el pleito anticipadamente. En los últimos diez minutos, Regatas salió a presionar bien arriba. Esto le permitió generar dudas en el traslado del rival y recuperar algunas pelotas que se transformaron un puntos. La brecha, que llegó a ser de 27, se fue achicando hasta llegar a 10 gracias a un parcial de 19 a 4.

El desgaste físico pasó factura, llegaron algunas infracciones y desde la línea de tiros libres Quimsa aseguró la victoria.

En los instantes finales, fueron descalificados los jugadores Fabián Ramírez Barrios (Regatas) e Ismael Romero (Quimsa).