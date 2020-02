Curso sobre drones en el ámbito agropecuario

La EEA Corrientes del Inta organizó en el mes de enero un encuentro presencial para complementar el Curso Virtual Introductorio de Drones en el Ámbito Agropecuario.

Se trata del primer curso a distancia de esta especialidad en el Inta, con más de 100 interesados. Cabe destacar que si bien este encuentro presencial, no era obligatorio, quienes asistieron llegaron desde distintos puntos de la provincia de Corrientes.

En el curso se abordan técnicas de uso de drones para ganadería y agricultura con variados ejemplos y demostraciones; además de instruir en el uso de herramientas específicas para la realización de mapeos fotográficos con drones, creación de modelos de elevación digital, niveles de curvas, mediciones de distancias, áreas, superficies y volúmenes, etc.

Durante la primera parte de la jornada, se trazó un plan de vuelo con objetivos bien definidos, luego en el ensayo de arroz colorado, se practicaron sobrevuelos, relevando información agropecuaria mediante las fotografías aéreas y posteriormente se procesó la información en distintos formatos (ortomosaico OM, modelo digital de elevaciones DEM, etc.) ocasión en la cual se trabajaron varias dudas.

Esta práctica presencial incluyó un almuerzo de camaradería y para finalizar la jornada se intercambió información con algunas precisiones y ajustes de los modelos trabajados en el vuelo.

Desde el Inta destacaron que una ventaja que posee este tipo de cursos virtuales es “el uso de las plataformas digitales como método de enseñanza a distancia, permitiendo que desde la comodidad de la casa o la oficina, sin importar el horario, se pueda realizar esta actividad sin los inconvenientes del traslado y los gastos consiguientes. Dado el trajín moderno el tiempo es un recurso cada vez más escaso y preciado.

“La experiencia del encuentro presencial resultó altamente gratificante, esperamos repetir en el próximo curso virtual de Drones en el Ámbito Agropecuario”, concluyó Edwin Aguiar, técnico a cargo de estos cursos.