Lavalle, una calle maltrecha que será clave para aliviar Independencia

La carencia de calles paralelas a las avenidas es uno de los motivos por los que suele haber complicaciones viales, sobre todo en las horas pico. En este contexto, Lavalle aparece como una opción valiosa para aliviar el tránsito en Independencia, desde Chacabuco hacia el este.

La Provincia anunció un plan de pavimentación que generará una mejor circulación en la arteria y esperan que traiga beneficios viales a varias de las arterias aledañas, sobre todo el corredor Belgrano que va hasta la rotonda de la Virgen de Itatí y se une con las rutas 12 y 5.

Lo cierto es que hace tiempo Lavalle presenta serios problemas para los conductores y también para los que viven en ese sector de la ciudad. Profundos pozos y marcados desniveles conforman la fisonomía de una calle que resultará seguramente clave en el afán de descongestionar el tránsito de las avenidas.

Hace algunos años se ejecutó una primera etapa de asfaltado que llegó hasta Niño Jesús. Luego, a pesar del anuncio de una segunda parte, la obra quedó trunca y finalmente la calle no terminó de ser pavimentada. En esta nueva iniciativa la idea es justamente unir Niño Jesús con Chacabuco en un tramo de un kilómetro y medio aproximadamente, completando así una vía de tránsito ágil.

De esta manera, con la pavimentación de unas diez cuadras previstas, los automovilistas y conductores en general contarán con una alternativa para evitar la cargada circulación por Independencia en algunos momentos, incluyendo varias líneas de colectivos.

Problemas

Transitar actualmente por ese tramo de Lavalle puede resultar realmente engorroso. El mal estado hace incluso que el paso vehicular haya disminuido en el último tiempo, ya que se advierten a simple vista los problemas de infraestructura.

El mantenimiento no parece ser insuficiente, ya que las condiciones adversas para pasar por allí se dan casi de manera permanente y desde hace tiempo. La utilidad de esta arteria, además, pasa por la posibilidad de trasponer la avenida sin la necesidad de esperar una esquina con giro, pudiendo hacer el “rulo” para cruzar perpendicularmente Independencia.

Si bien las dificultades se mantienen constantemente, en las jornadas de lluvia la calle se vuelve prácticamente intransitable. Los pozos acumulan agua y se forma un espeso barro que no sólo complican la circulación, sino que también genera problemas para cruzar a los que viven en ese sector de la ciudad.

Además, resultarán necesarias otras obras complementarias, tan o más importantes que el pavimento. Es que cuando hay precipitaciones, los frentistas sufren las consecuencias de la acumulación de agua, ya que las zanjas de esa zona no alcanzan para desagotar con normalidad.

Con el asfaltado de calle Lavalle que comenzaría en marzo, se completará además un circuito vial pavimentado en esa zona luego de que se ejecutaran obras en el último tiempo sobre Reconquista y Braille, también con el objetivo de descomprimir el tránsito de Independencia, sobre todo en el cruce con Chacabuco, uno de los más complicados de todo el corredor Belgrano.