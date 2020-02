"No nos podemos desligar de la muerte de Fernando y decir el rugby es otra cosa"

El ex entrenador de la selección argentina de rugby, Daniel Hourcade, visitó Corrientes para participar del lanzamiento del Torneo Reducido que organiza el Aranduroga Rugby Club. En ese marco, pidió no desligarse del crimen de Fernándo Baéz Sosa, asesinado por jugadores de rugby. Reclamó contención y contratar profesionales para abordar el "cuarto tiempo".

La tragedia me golpeó mucho, yo también me siento responsable. No es culpa del rugby, en los clubes no te enseñan a que seas un patotero, todo lo contrario, te enseñan a contener y manejar la agresividad misma, pero sin ninguna duda hay algo que no estamos haciendo, que está faltando, esta generación de las redes sociales y mil cosas más que nuestra generación no la vivió, por ahí son cosas que no nos dimos cuenta, porque se generan muchas cosas buenas en el rugby, pero evidentemente algo no estamos haciendo y hay que poner un foco hacía eso.

Porque contratamos especialistas en scrum, en line, para que pasemos bien la pelotita, pero también contratemos especialistas para el cuarto tiempo, para lo grupal, porque tenemos que general el cuarto tiempo. Es una obligación de los clubes, un chico que hoy entrena para rugby está por encima de la media fisicamente, tienen que entender que si ello se ponen a pelear, puede pasar una tragedia. Es un mensaje que nosotros tenemos que entender, no nos podemos desligar y decir que el rugby es otra cosa, claro que es otra cosa, pero pasó esto y pasó con chicos que juegan al rugby, y que quizá lo confundieron porque no hicimos cosas, no porque las cosas se hacen mal sino porque hay cosas que no se hacen, para mi es un gran bofetazo, me pegó mucho. Hay que trabajar en esto para que no nos vuelva a pasar, tratemos de contener a los chicos, porque evidentemente estos chicos no tenían contención y el deporte, el rugby debería estar para eso, para dar contención . Hay que tomar nota y hacerse cargo.

EEl esfuerzo de los clubes es lo que hay que apoyar es algo fantástico y es lo que distingue al rugby argentino, el sistema de clubes del país es sólo voluntariado, y hay que enseñarle a los chicos que las cosas se consiguen con esfuerzo, que cuando las cosas vienen de arriba no tienen el mismo valor. Nosotros como padres malcriamos a los hijos dandole todo y no les sirve, ellos no valoran las cosas, creen que todo debe ser así y estamos quitandole el esfuerzo y esto los clubes lo tenemos que compensar. Pero yo le solucione todo y le resuelva la vida, no lo va a ayudar. El esffuerzo que hace Aranduroga para hacer un este torneo es tremendo, entonces no puedo decir que no a este rió de invitaciones....

Lo que viene de arriba no es tiene el mismo valor...