Conformarán una mesa para discutir sobre las deudas provinciales

El oficialismo nacional accedió a avanzar con la aprobación de un proyecto de resolución que crea “una mesa de trabajo” mixta para atender la situación de las provincias endeudadas con la Nación. Fue un acuerdo entre ministros del Ejecutivo y los gobernadores de Juntos por el Cambio como condición para apoyar el proyecto de Restauración de Sustentabilidad de la deuda externa.

“Lo que nosotros queremos es previsibilidad y no discrecionalidad porque hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a ATN y otras no. A algunas se les facilita prórrogas de deudas con la Anses y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos”, habían dicho los referentes legislativos de la oposición.

Entre los ejes que propone la oposición incluir en el texto del Poder Ejecutivo está la autorización a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración de sostenibilidad y prorrogar hasta diciembre de 2024 los vencimientos de capital e intereses de las deudas que por todo concepto tengan las provincias con Nación (incluidas deudas con el FGS- Anses), entre otras cuestiones.

También, plantean que se autorice a las provincias a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos, cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal.

Consenso fiscal 2019

La votación del Consenso Fiscal 2019, que suspendió la rebaja de Ingresos Brutos y otros impuestos por un acuerdo entre la Nación y las provincias, provocó una ruptura en el interbloque Juntos por el Cambio.

La iniciativa fue convertida en ley este miércoles en la Cámara de Diputados con 157 votos a favor, 57 en contra y siete abstenciones.

El grueso de Juntos por el Cambio acompañó al oficialismo, pero hubo integrantes tanto del PRO como de la UCR y la Coalición Cívica que votaron en contra.

Por el PRO, rechazaron el proyecto Omar De Marchi (Mendoza), Soher El Sukaria (Córdoba), Alicia Fregonese (Entre Ríos), Fernando Iglesias (Caba), Julio Sahad (La Rioja), David Schlereth (Neuquén), Héctor Stefani (Tierra del Fuego) y Pablo Torello (Buenos Aires).

En la UCR los votos en contra fueron de Mario Arce, Ricardo Buryaile (Formosa), Lidia Ascárate (Tucumán), Mario Negri, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Víctor Hugo Romero (Córdoba), Aída Ayala (Chaco), Karina Banfi, Miguel Bazze, Carlos Fernández, Fabio Quetglas, Sebastián Salvador (Buenos Aires), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Alejandro Cacace, José Riccardo (San Luis), José Cano (Tucumán), Albor Cantard, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Juan Martín (Santa Fe), Álvaro De Lamadrid, Facundo Suárez Lastra (Caba), Lorena Matzen (Río Negro), Gustavo Menna (Chubut), Miguel Nanni (Salta), Estela Regidor (Corrientes) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

Por último, toda la Coalición Cívica votó negativamente a excepción de Elisa Carrió, que si bien manifestó su oposición públicamente, ya no estaba en el recinto cuando se votó el Consenso Fiscal, cerca de las 20.

Todas las abstenciones fueron del radicalismo: los mendocinos Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide; el pampeano Martín Berhongaray y el correntino Jorge Vara.