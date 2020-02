Traicionados por la abstinencia

Por Emilio Zola

Especial para El Litoral

La abstinencia de recursos es más soportable que la abstinencia de poder. La ausencia del privilegio de puertas abiertas en los despachos nacionales, donde se cuece el bacalao de las estrategias políticas de fondo, llevó a los referentes peronistas correntinos a pendular entre la histeria y la pesadumbre, atados a la añoranza de haberse codeado con la flor y nata del gabinete en la era kirchnerista.

Desde esa óptica se entiende la indisimulable ansiedad de los intendentes del PJ por arrancarle a Juan Cabandié compromisos de respaldo político y económico que el ministro, el primer miembro del equipo de Alberto Fernández en pisar suelo correntino, difícilmente pueda gestionar desde su lugar como jefe de la cartera de Ambiente.

Cualquiera que haya pasado por la vereda de la casa justicialista de la calle Salta el pasado jueves pudo haber confundido la escena que allí acontecía con un cardumen de adolescentes desesperados por una selfie con el instagramer de moda. En realidad eran los popes del peronismo vernáculo tratando de saciar en dos horas la angurria de un poder nacional que se había esfumado en los cuatro años macristas y que ahora, triunfo de la dupla FF mediante, se ha reinstaurado para ilusionar a los pedigüeños de siempre.

El problema es que las condiciones han variado drásticamente. La relación del presidente de la Nación con el peronismo correntino es prácticamente nula y la disposición de recursos para financiamiento de la política se acerca a cero, en un contexto económico que deja muy poco margen para el reparto dadivoso y muchas veces discriminatorio que ejerció la Nación en tiempos de Cristina presidenta.

Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hacía piruetas en el aire para convencer a sus acreedores de un plan de refinanciación que lo salve del default, mientras Alberto iba a implorarle al Papa Francisco ayuda diplomática para suavizar el impacto de la deuda, los jerarcas del justicialismo correntino buscaban en Cabandié un guiño para recibir fondos nacionales mediante canales directos, sin la participación provincial.

No tuvieron éxito. Se toparon con dos circunstancias que no son difíciles de entender, pero que en la ceguera ocasionada por los cuatro años de abstinencia los locales obviaron: primero, no estaban hablando con una autoridad económica del país, sino con el encargado de cuidar los recursos naturales. Y segundo, Cabandié es un cuadro político sumamente formado que estudió el escenario local antes de aterrizar, razón por la cual mantuvo la posición orgánica de cuidar la relación institucional con el gobernador Gustavo Valdés.

La posición de Valdés frente a la necesidad nacional de reprogramar la deuda externa fue de respaldo a la llamada “Ley Guzmán”. Al igual que sus pares de Jujuy y Mendoza, el mandatario correntino bajó línea a las huestes radicales del Congreso para que actuaran conforme las premuras del Gobierno nacional, un gesto que Alberto Fernández sin dudas tendrá en cuenta en el marco de una relación de ida y vuelta con los gobernadores radicales, cimentada por beneficios recíprocos. El encuentro de referentes del peronismo con el ministro Cabandié no pasó de lo simbólico, con expresiones de deseo esbozadas por el interventor del Partido Justicialista, Julio René Sotelo, quien llamó a derrotar al radicalismo en las próximas elecciones provinciales mediante una estrategia de unidad inspirada en el armado nacional que lograron articular Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Las buenas intenciones de Sotelo (que viene de celebrar varios triunfos al hilo en su Chaco natal) chocan con la realidad de un justicialismo resquebrajado por la interna crónica que desde hace 30 años le impide llegar al poder. Sin ir más lejos, dos de los intendentes más representativos del PJ, Martín Ascúa de Paso de los Libres y Mariano Garay de Santo Tomé, fueron los más insistentes en reclamar al ministro Cabandié un plataducto discrecional entre el Tesoro Nacional y los municipios, pero al mismo tiempo son dos ejemplos de la nocividad de las disputas intestinas en un peronismo que no encuentra paz ni siquiera en los mosaicos comunales.

¿Con qué motivación, en un año no electoral, el Gobierno nacional pondría en juego su alianza estratégica con un gobernador radical? Saltear la jurisdicción provincial para inyectar recursos a municipios sumidos en las peleas de pago chico (incapaces de construir liderazgos sólidos) no parece el mejor negocio político en la coyuntura de emergencia económica que enfrenta la gestión de Alberto, que tiene otras prioridades y no necesita inmiscuirse en los entripados de un distrito partidario carcomido por las intrigas palaciegas.

Por eso no hubo (ni habrá) definiciones institucionales que alteren el statu quo en la relación de la Nación con Corrientes. Ello a pesar de los intentos del ex intendente y actual concejal Fabián Ríos, quien se mostró en los últimos días en una foto con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para anunciar sus gestiones tendientes a paralizar el proyecto de parquización del ex Regimiento de Infantería 9, situado en el corazón de la costanera correntina y vedado al acceso público a pesar hallarse en desuso desde hace dos décadas.

El objetivo de Ríos tiene, en apariencia, un argumento políticamente correcto: la preservación de un “espacio de la memoria” en razón de los crímenes de lesa humanidad allí cometidos en la década del 70, pero su razonamiento carece de coherencia. Con un simple cotejo de archivo, se puede constatar que él mismo, siendo intendente de la ciudad, impulsó un proyecto para derribar los muros del ex regimiento y abrir calles públicas que transformaran en paseo urbano el predio al que hoy considera intocable.

Para preservar los vestigios de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura no es necesario aislar el ex RI9 como si se tratase de Chernobyl. Todo lo contrario, la cultura conservacionista del mundo moderno recomienda la preservación de estos escenarios del horror abiertos al público y convertidos en instituciones de revalorización histórica, una finalidad que el propio Ríos buscó en 2014, cuando fue hasta el despacho de Agustín Rossi para proponer la “urbanización” de la ex base militar.

Ahora, ubicado en la oposición, dibuja una voltereta paradojal para pedirle al mismo Rossi todo lo contrario, con lo cual deja en evidencia las diletancias de un peronismo sin estrategias y por ende, poco o nada preparado para los desafíos electorales que vienen.

No en vano, pocos días antes de la visita de Cabandié, el interventor del PJ, reunido en privado con un alto referente de cuño peronista, trazó los hilvanes de su plan para gestar una alternativa que contrapese la oferta electoral de ECO en 2021.

El objetivo de Sotelo (que tiene detrás suyo a un estratega nato como Jorge Milton Capitanich) es, una vez más, destronar a la administración de la alianza encabezada por el radicalismo desde 2001, para lo cual se analizan varios nombres tentativos en pos de una candidatura capaz de captar la volátil masa de votos independientes que en las primarias del año pasado infligió al macrismo una derrota por 20 puntos.

Para seducir a ese voto pragmático y desideologizado, determinante para lograr un resultado favorable, el filtro de nombres redujo las opciones del justicialismo correntino a una: la moderación del ex medallista olímpico Camau Espínola, el único dirigente del PJ cuya imagen sigue resultando potable para el creciente electorado manumiso de la provincia.