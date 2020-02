Soltaron globos en homenaje a Yazmin, una niña que murió por un tumor

Lina Yazmin Esquivel Ossuna cumpliría hoy 5 años. Murió el 1 de junio de 2019, por un tumor en la cabeza que se le detectó a los dos años. Sus padres, familiares, amigos y quienes la conocieron soltaron en la costanera 200 globos rosa con frases que a ella le gustaban.

"Hoy Yazmin cumpliría 5 años. Le encantaba venir a la playa, por eso decidimos soltar los globos aquí. Fue una bendición, desde su llegada sabíamos que era especial. Unió a toda una familia con gente totalmente desconocida. Mis suegros estaban distanciados y ella los unió", contó a ellitoral.com. ar Ivan, su padre.

"Nos dijeron que lo que tenía era incurable que no había nada que hacer. Le dieron tres meses de vida. Ella nos regaló un año. Nunca dejó de sonreír, de ser divertida", compartió.

Los globos que se soltaron tenían impregnados tres frases que a Yazmin le encantaban. "Sólo pudimos poner tres: portate bien; no hay que tener miedo, hay que caminar; te amo hasta el cielo en tutuita (no le gustaba decir tortuguita)", dijo Victoria, su madre.

"Es un homenaje. Tenía dos años cuando le detectaron un tumor en la cabeza. Falleció el 1 de junio de 2018, hoy cumpliría 5 años. Le encantaba festejar su cumpleaños, era muy divertida, a pesar de los dolores, siempre estaba activa. Es lo mínimo que podemos hacer hoy para homenajearla, ella está con Dios", sostuvo su tía Noelia.

"Siempre predominó la fe en Dios. Pasó por 5 operaciones, tuvo complicaciones por las bajas defensas, que le complicó la motricidad, no caminaba, no hablaba. Fue un largo proceso, pero volvió a caminar y a hablar, el 15 de febrero entró en coma y no despertó más. Le encantaba venir a la playa".

Yazmin estuvo internada en el hospital Garrahan. Cada dos meses iba a controles. Durante esos años, mucha gente ayudó a la familia con beneficios, comida, eventos del que participaron muchos artistas. La gente que siempre colaboró.Hoy la homenajearon y le cantaron cumpleaños feliz, en la playa como a ella le gustaba.