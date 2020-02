Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Corrientes el 18 de febrero de 2020 a los 69 años de edad. EXEQUIAS: día 18 de febrero de 2020, sala Nº 1 planta baja de Empresa Salom, San Juan 1465, tel. 0379-4469236 – 4469354. Sus restos fueron inhumados ayer 19 de febrero del 2020 a las 18.00 hs. en el cementerio Parque del Recuerdo. Participan con gran pesar su fallecimiento y elevan una oración rogando por el eterno descanso de su alma. Sus hijos: Alina, Pablo, Francisco y Rinaldo, hijos políticos: Eduardo Pujol, María José Krujoski y Melisa Gálvez, sus nietos: Eduardo, German y Tomas Pujol, Guillermina, Mariano Villar y Emma Villar. c/866

†

FRANCISCO REINALDO VILLAR

(Paco)

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2020. Profunda tristeza nos causa tu repentina partida, eras un gran ser humano, siempre vivirás en nuestros recuerdos que sin duda fueron maravillosos, ya vivís en el Reino de la Luz y de la Paz, tu sonrisa así lo demuestra. Descansa en paz y goza de la vida eterna. Hasta siempre primo querido… Carmen, Rositín, Roly Scappini y flias. c/682

†

Ing. Civil FRANCISCO REINALDO VILLAR

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2020. El Ing. Civil José Ramón Hidalgo y Sra. participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo y colega, acompañando en su dolor a sus hijos y hermanas. Elevamos plegarias por su eterno descanso y resignación para su familia. c/679

†

FRANCISCO “PACO”

VILLAR

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2020. Taraguy Rugby Club participa con hondo pesar el fallecimiento de su ex jugador, ex dirigente y permanente colaborador. Sus hijos y nietos siguen su legado. Toda la familia Cuerva acompaña a los familiares del querido “Paco” y ruegan una oración en su memoria. c/447

†

FRANCISCO “PACO”

VILLAR

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/20. El Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne) participa con profundo dolor la partida de “Paco”, hombre identificado con el rugby de la región, como ex jugador de Curne, Taraguy y el seleccionado de la Urne, así como ex dirigente.