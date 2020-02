La Mesa de Enlace pospuso la toma de medidas ante el llamado de Basterra

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Ceea) no alcanzó ayer ningún acuerdo para adoptar una medida de fuerza, como la que propuso Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) de ir a un cese de comercialización de granos y hacienda, y ante el llamado del ministro de Agricultura, Luis Basterra, manifestó su apuesta al diálogo.

En el ruralismo hay malestar no solo porque el Gobierno ya subió de 24,7 a 30% las retenciones a la soja y del 6,7 al 12% al trigo y maíz, sino porque podría aplicar otro 3% luego de que lo aprobara el Congreso.

“Vemos que las otras entidades están más accesibles (sobre llamar a un paro)”, dijeron desde CRA.

Una posibilidad que se manejaba -antes del llamado de Basterra- era que, a modo de dar una señal de malestar hacia el Gobierno, pero no de cortar cualquier canal de diálogo, el paro se realice por 2 o 3 días, no más.

Las entidades están presionadas por bases que quieren un paro. En las asambleas del interior hubo propuestas para que el cese de comercialización sea de hasta dos semanas.

Más que por una medida extensa, en el ruralismo hay voces que se inclinan por algo corto pero que tenga impacto público, con por ejemplo los corrales vacíos de hacienda en el Mercado de Liniers, y sin la llegada de camiones con granos a las plantas procesadoras en los puertos.