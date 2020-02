Billetes de $5: a días de caducar piden nueva prórroga por falta de cambio

El billete de $5 se podrá seguir usando en los próximos ocho días en todos los negocios del país, de acuerdo a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina (Bcra), dado que saldrán de circulación el 29 de febrero.

Sin embargo, frente a la ausencia de las monedas de dicho importe -que llegaron para reemplazar al billete con la imagen del General San Martín-, los supermercadistas y kiosqueros del país comenzaron a solicitar una nueva prórroga en la vigencia.

Es que los comerciantes vaticinan “problemas con el cambio”; no obstante, dicha solicitud todavía no tuvo una respuesta formal por parte del Bcra.

Mientras tanto, en la provincia continúa la “Campaña de $5”, por la cual el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” convoca a donarlos a dicho centro de salud a fin de recaudar fondos para renovar los lockers de internación. La urna solidaria se encuentra en el centro de salud.

“Lo que pronto no va a servirte más, para los chicos y sus familias va a ser una ayuda enorme”, expresa la convocatoria de la cooperadora del Hospital Pediátrico.

Por lo pronto se espera que el billete caduque a fines de febrero. Mientras tanto, todas aquellas personas que deseen realizar un aporte benéfico podrán donarlos en la urna que está en el Pediátrico.