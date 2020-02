Avanza diálogo docente con pedidos para el básico y compromiso de concursos

Aún sin cierre de las paritarias nacionales y a la espera de novedades de fondos, en Corrientes continuó ayer el diálogo por mejoras salariales y laborales. Esta vez, con la presencia de los representantes de los seis sindicatos, los docentes solicitaron que la mejora se aplique al básico, como también el pago en tiempo y forma a profesores suplentes, y llamados a concurso.

Los representantes de los sindicatos docentes coincidieron en reiterar que los aumentos que realice el Gobierno provincial tengan impacto en el básico de los trabajadores de la educación, según informaron a El Litoral. De esta manera se garantiza no achatar la pirámide y mayores compensaciones en la carrera docente.

La reunión se realizó nuevamente en el Ministerio de Educación de Corrientes. Estuvo encabezada por la titular del área, Susana Benítez, y su par de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.

Del sector gremial asistieron José Gea, de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp); Fernando Ramírez, del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco); Juan Carlos Kuroky, del Movimiento Unificador Docente (MUD); Daniel Ayala, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop); Juan Carlos Cristiani, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), y Rufino Fernández, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).

De esta manera, Suteco se reincorporó a la mesa de gestión laboral luego de dos años sin participar. Esto se debe a que, según expresaron días atrás desde el gremio, no habían sido invitados. El escenario cambió ayer con la presencia de todo el arco gremial.

Por parte del Ministerio de Educación participaron el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi, y el secretario General, Juan Ramón Breard Ruiz Díaz. Por otro lado, por la cartera de Hacienda y Finanzas estuvieron el asesor técnico, Marcelo Grachot, y la directora general de Personal, Candy Heppner.

En el momento de su alocución, la ministra de Educación se refirió al encuentro como “positivo, donde por segunda vez primó el respeto y el diálogo más allá de la diversidad de ideas y posiciones” y que, “con mucha alegría, en esta segunda reunión estuvo sentado el arco gremial completo; esto enriquece el diálogo, la posición de cada uno, y que son escuchados por nuestro gobierno”.

“En materia salarial, los gremios coincidimos en que el aumento se debe otorgar al salario básico”, dijo a El Litoral el secretario general de Acdp, José Gea. Esto, además, fue un mandato del congreso de dicho gremio.

Los demás sindicatos también realizaron asambleas y consultas previas a las bases. Y si bien hubo expectativas por el anuncio de una propuesta salarial por parte del Gobierno, durante el encuentro de ayer no se realizó una oferta formal. Las autoridades alegaron que aún no cuentan con las números suficientes, ya que todavía no se resolvieron las paritarias nacionales, lo que podría tener impacto en las provincias. Cabe señalar que en esta instancia se define el piso salarial de los educadores. También hay expectativas por el Fondo Compensador, un ítem que había sido desestimado durante el gobierno de Mauricio Macri. La Provincia había compensado la faltante con un fondo propio. Ahora esperan novedades de financiamiento nacional y la próxima paritaria federal será este miércoles.

Por su parte, la ministra destacó el accionar de los mismos cuando resaltó que “el arco gremial completo ha expresado que en estas reuniones nacionales todos están trabajando para la devolución de un concepto que tenía la provincia y que es el Fondo Compensador Docente”. “Y esta es la posición de nuestros representantes gremiales y es por eso que vamos a aguardar todo lo que anuncie el ministro nacional en cuanto a los montos que aportará a la provincia”, expuso a la prensa Benítez tras el encuentro.

“Nosotros como Gobierno provincial vamos a esperar este resultado de orden nacional, sobre todo lo que tiene que ver con la fijación del salario mínimo nacional, el cual la Nación debería compensar a aquellas provincias que no llegan, porque para eso existe la herramienta del Fondo Compensador”, explicó, por su parte, el ministro de Hacienda.

Al respecto, consideró que las paritarias nacionales “van a ser una referencia”, aunque aclaró que “de todos modos nosotros vamos a trabajar en la recuperación del salario y no sólo del sector docente, sino de toda la administración, siempre pensando en la recuperación del salario en el orden remunerativo para sostener los escalafones de cada uno de los sectores y que, por otro lado, son recuperaciones que llegan a jubilados y pensionados”.

“Vamos a seguir trabajando en la recuperación salarial, siempre en un marco de previsibilidad” aseguró el titular del área económica y destacó en este marco que “la Provincia viene hace muchos años sosteniendo el salario, pagando en tiempo y forma, incluso antes de que termine el mes”.

“Todas las cuestiones salariales se fueron mejorando cada vez que hubo oportunidad, no sólo con adelantamiento de tramos, sino con mejoras concretas”, dijo Rivas Piasentini, remarcando que este “es uno de los ejes centrales que plantea el gobernador Gustavo Valdés, con lo cual estamos fuertemente comprometidos a trabajar en este sentido”.

Por otro lado, el ministro de Haciendas y Finanzas valoró la presencia del arco gremial “en su totalidad” para analizar diversos temas docentes, porque “este mecanismo paritario no es exclusivamente salarial”, y añadió: “Estamos hablando de carrera docente, de cuestiones curriculares y otras que hacen al sistema educativo en general”.

“Hablamos de nuevo del concurso docente en el Nivel Secundario. Hubo un compromiso del Gobierno de evaluar este tema”, dijo Gea a este diario. También se abordó lo referido a contralor médico, ya que los educadores advirtieron por la escasez de profesionales para la atención.

“Hablamos con la representante del Sisper sobre las demoras en el cobro de los trabajadores de la educación”, señaló el secretario general de Acdp. Estos fueron algunos de los temas que se tratarán en nuevas reuniones en comisiones específicas.

En cuanto a lo salarial, el Gobierno aspira a firmar un acta de acuerdo la próxima semana para un inicio de clases sin sobresaltos. Se realizó un segundo cuarto intermedio hasta la tarde del miércoles, a la espera de novedades de las paritarias nacionales. Proyectan que para entonces “se podría tener alguna definición de la paritaria nacional”, indicó Rivas Piasentini.