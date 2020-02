Ella es rescatista, él farmacéutico y saldrán a contar cómo es el carnaval correntino

Verónica Echezarraga

El carnaval es una fiesta pero también es una manera de ser. Es alegría, sacrificio, es debate, discusiones, es creatividad, fanatismo. El carnaval es tantas cosas que al lenguaje le faltan palabras para describir su esencia pero quienes lo viven desde dentro la conocen, quizás cueste explicarla pero la conocen. Malena y Francesco serán este año los encargados de salir contar como es esa esencia, como es ese carnaval que cada verano mueve a miles de personas a invertir tiempo y dinero para llevar alegría a la gente y hacerla olvidar (al menos por un rato) de los conflictos de la vida cotidiana. El Litoral quiso conocerlos, y lo que sigue es apenas un estracto de su historia personal y también carnavalera.

Malena Cueba tiene 22 años es guardavidas en la playa Arazaty de la capital correntina y estudiante del Profesorado en Educación Física, Francesco Zschach es un farmacéutico de 34 años y el jueves último ambos fueron elegidos embajadores de la Capital Nacional del Carnaval un poco por sus conocimientos y un poco también por su imagen y desenvolvimiento en público.

“Estudio profesorado en Educación Física y estoy a pocas materias de recibirme pero tengo que reconocer que descuidé un poco el estudio porque me la pasé preparándome para la entrevista cultural del certamen. Entonces ahora tengo que volver a mis estudios y a mi trabajo de guardavidas en la plaza Arazaty”, dijo a el Litoral la comparsera de Anahí (de Bella Vista) el viernes durante una charla en uno de los palcos del Corsódromo Nolo Alías.

El apellido de Franceso es dificil, “se dice Zach, pero es mejor Francesco nomas” bromeó el flamante embajador del carnaval que junto con su hermano montó hace algunos años una droguería, “tengo una Pime con mi hermano, yo soy farmacéutico de profesión, mi hermano es contador y por suerte él está acostumbrado a que yo esté en los corsos”, contó y enseguida agregó: “Ahora que me va a tocar viajar nos vamos a organizar para tratar de cumplir lo que más se pueda”.

Malena es de Bella Vista pero vive en la capital correntina donde lleva adelante sus estudios, “la idea es recibirme y quedarme a vivir en Corrientes porque acá tengo la posibilidad de perfeccionarme y trata de trabajar e ir a Bella Vista los fines de semana”, comentó y remarcó “hasta que termine el carnaval voy a estar acá como embajadora pero también tengo que estar en Bella Vista donde si bien ya terminaron los oficiales, siguen los barriales y yo estoy invitada al cierre así que vamos a ver como nos acomodamos con todo esto nuevo, tengo que coordinar con mis compañeros y los organizadores”.

Tanto Francesco como Malena tienen su historia dentro de la fiesta de Momo, él siempre estuvo en la agrupación musical Imperio Bahiano de Corrientes y ella en la comparsa Anahí de Bella Vista. “Pasé por todos los lugares de Imperio, fui aguatero, empuja carro, integrante de la batería, y es que lo importante es estar y colaborar con la agrupación desde el lugar que sea”, dijo Francesco y contó también que hace casi una década está en Imperio pero solamente cuatro veces fue dentro en la batería. “Este es el cuatro año que estoy tocando, esta vez me tocó la Caixa, pero años anteriores he tocado la Cuica y tengo que decir que me perdí las dos veces que ganamos como mejor agrupación musical porque fueron ediciones en las que estuve colaborando pero no tocando” y bromeó: “Entones ahora dije “este año tengo que tocar, porque si tenemos la oportunidad de volver a ganar quiero estar tocando, sino voy a pensar que yo soy la piedra”.

La embajadora también tiene una década de carnaval y siempre como pasista en la comparsa Anahí. “Este año fui electa primero reina del corso y luego reina del carnaval de Bella Vista y eso para mi es lo máximo” dijo y agregó que el lunes (durante la noche de los carnavales del interior), estará en el Nolo Alías con su comparsa.

Francesco por su parte habló de como decidió participar del certamen y contó que hace varios años Imperio no mandaba candidatos varones: “Los otros años yo no podía entrar porque no estaba en la escuela de samba, y bueno este año Andrea y Joaquin (de la comisión directiva) me empezaron a hablar y me convencieron, así que me puse a estudiar me preparé para la entrevista cultural sobre todo en lo que respecta a turismo, no tanto historia porque yo eso mas o menos lo manejo por la formación que tengo”, comentó.

Un dato que no puede faltar y que seguramente muchos van a querer saber tiene que ver con el estado civil de los soberanos de Momo, “hace casi un año estoy de novia”, dijo Malena mientras que Francesco aseguró, “estoy soltero hace mas de un año”.