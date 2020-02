Requisitos indispensables para viajar a los Estados Unidos

Antes de emprender tu viaje a los Estados Unidos, es importante tener en cuenta los requisitos que solicita el país para entrar según la condición de cada persona, ya que para la mayoría de los casos es necesario contar con visa. Una visa o visado, es una autorización limitada que otorga un país, a un ciudadano extranjero, para entrar con un propósito determinado, ya sea por turismo, negocios, estudios u otro y permanecer temporalmente en dicho país.

En el caso de Estados Unidos, existen diferentes tipos de visa para ingresar al territorio y sus requerimientos varían según el caso, pero la visa más requerida es la de turista también conocido como B1/B2, que puede ser utilizada para varios viajes al país. Es un documento obligatorio para todos aquellos que quieran visitar el país por un período no mayor a 90 días y tiene una duración de 10 años. Vale la pena mencionar que tener la visa válida, no garantiza la admisión a Estados Unidos. Los funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) pueden denegar el ingreso a un turista, por diferentes motivos.

Desde el 2006, Estados Unidos cuenta con el Programa de Exención de Visado (Esta, Electronic System for Travel Authorization, en español), que permite el ingreso de ciudadanos de ciertos países por motivos de turismo o negocios. Fue creado para garantizar la seguridad y fortalecer las medidas de protección de los visitantes de los Estados Unidos. Este tipo de visado se tramita online y está administrado por el Departamento de Seguridad Nacional. Un viajero con una visa ESTA US, se considera elegible para ingresar a los EE. UU. antes de hacer el viaje.

Los visados Esta son válidos por dos años y permiten estancias de hasta 90 días de duración. Se debe pedir una nueva Esta si pasaron dos años desde la emisión del último, si la persona tiene un nuevo pasaporte o si hizo cambio de género o de nombre.

¿Qué se necesita para sacar un visado Esta?

l Tener un pasaporte electrónico válido y vigente de un país perteneciente al Programa de Exención de Visas.

l Demostrar que su estancia en los EE. UU. será de 90 días o menos.

Requisitos para viajar a Estados Unidos sin visa bajo el Programa de Exención de Visas

l Tener pasaporte electrónico válido y vigente de un país perteneciente al Programa de Exención de Visas. Además, debe ser válido por al menos 90 días desde la fecha de ingreso a los Estados Unidos.

l Viajar por turismo, negocios o tránsito.

l Permanecer en los Estados Unidos por un período no mayor a 90 días.

l Tener un pasaje fechado de ida y vuelta.

l Contar con una autorización de viaje electrónica bajo el sistema ESTA antes de embarcar en un transporte para viajar por aire o mar hacia EE.UU.

Requerimientos del Pasaporte

Los pasaportes de los países que integran el Programa de Exención de Visas, deben tener integrado un chip electrónico capaz de almacenar tanto los datos biográficos, como una fotografía digital del titular del pasaporte, para poder ingresar a los Estados Unidos sin visa.

Países que integran el Programa de Exención de Visas

Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán.

