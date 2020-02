Comerciantes esperan mejorar las ventas la próxima semana y abren el martes

A una semana del inicio del ciclo lectivo, comerciantes consultados por El Litoral comentaron que las ventas no son las esperadas pero estiman que mejorará la próxima semana. En locales de uniformes escolares el número de clientes no fue similar al año paso. Las librerías sí tuvieron buenas ventas.

Si bien cada local decide qué fecha trabajará, la mayoría optó por abrir el martes y no el día lunes. En Balbi cerrarán los dos días feriados, pero no así en otros comercios grandes como Ipri, que estiman que un día abrirán sus puertas.

“Estamos vendiendo muchas mochilas, útiles compran muy poco en este local. La gente busca el precio más bajo”, comentaron a El Litoral desde Ipri y agregaron que “se está vendiendo poco, en general, pero esperamos mejorar las ventas la próxima semana. La gente compra a última hora y ya empezaron a cobrar estatales”.

En este comercio ubicado frente a plaza Vera, hay mochilas desde los $600 para los niños que ingresan a jardín hasta un precio que ronda los $2 mil. En otros lugares como librerías o de venta exclusiva de este producto, el precio mínimo es de $1.200 y puede superar los $6 mil.

En una casa de venta de uniformes sin distinción de colegios, es decir, remeras blancas, conjuntos azules y guardapolvos, sostuvieron que la demanda es más baja que el año pasado. “Creemos que empezará a aumentar la venta la semana próxima”, indicaron desde este local por calle Junín donde una remera blanca puede costar menos de $200.

En otras casas con productos similares, como Colores, ayer había clientes, pero no como en otros años donde la gente hacía fila para comprar uniformes. En este lugar, indicaron a este diario que los padres están buscando lo más económico y que llevan sólo lo necesario. Hay ofertas en las vidrieras de chombas a $300.

En La Estrella, tampoco se notó una buena demanda en este sábado a la tarde. En el lugar también hay promociones en la vidriera y se pueden encontrar camisas y pantalones para jóvenes que cursan el nivel secundario.

Al igual que Ipri, Informales y Giovani, abrirán el día martes pero no el lunes. No descartan que los dueños modifiquen los horarios en las últimas horas.

En los lugares donde se observó una buena demanda fue en las librerías y en las zapaterías. En Giovani, así como en otros comercios similares, se pueden encontrar calzados escolares desde los $450.

En diciembre, los padres ya tenían la lista de útiles escolares y muchos, por temor al incremento en los costos, decidieron comprar el año pasado. En promedio y, depende de cada institución, la lista escolar para el nivel inicial ronda los $3.500. El apuro de los tutores también recae en que, antes del inicio del ciclo lectivo (esta semana), los docentes solicitan la entrega de los mismos.

Cabe recordar que están disponibles las canastas escolares. Las librerías en capital que cuentan con este kit son: La Red, La Llave del Chaco, Nelly, Tinta y Papel, Casa Cañas, Distribuidora Claudio, Papelera Marano, Rivadavia, Plotkin y Libertad.

La promoción tiene una vigencia de casi tres meses a partir del 15 de este mes, con descuentos de hasta el 42%, con un precio en efectivo menor a $700, descuento para la compra de mochila y sorteo con premio para el ganador y la institución educativa elegida. Además, tiene la particularidad de segmentar la oferta en tres niveles: jardín-inicial, primario y secundario.