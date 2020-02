Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. El señor Carlos Romero Feris (a), y Sra. Bertha Valdovinos Zaputovich de Romero Feris (a), participan el fallecimiento de la señora madre del Dr. César Pedro Sotelo y elevan una oración a su memoria.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. El señor Juan Romero Pucciariello (a) participa su fallecimiento y eleva una oración a su memoria.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. El señor Juan José Romero Feris Valdovinos (a) y Sra. Chloé Escobar de Romero Feris (a), participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. Cacho Lauría e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos César y Horacio en tan doloroso momento.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. El Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Valdés y señora, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. Dr. Gustavo Valdés y su esposa Esc. Cristina Garro, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. Los secretarios privados del Sr. Gobernador: Juan Manuel Villone, Cinthia Chamorro, Pamela Nonino y Valentín Romero participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El señor Intendente de la ciudad de Corrientes Dr. Eduardo Tassano participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre del fiscal general de Corrientes, doctor César Sotelo, y acompaña con su oración a sus familiares.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El Servicio de Hematología del Hospital “Dr. José R. Vidal” participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan una oración en su memoria. c/722

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. Paola Pellegrino y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre del Sr. fiscal general Dr. César Sotelo, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. c/724

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. María Aurora Roch Benítez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. fiscal general Dr. César Sotelo. Acompañan a la familia en este difícil momento. c/724

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. La defensora de Pobres y Ausentes Nº 1, Dra. Roxana Duarte López, las secretarias de la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº 1, Dra. María Aurora Roch Benítez, Dra. Paola Pellegrino, Dra. Jimena Lértora, Dra. Lourdes Humeñuk y Dra. Azucena Gómez Harvey, y el personal de la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº 1 participan con profundo pesar su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su Excelencia doctor César Pedro Sotelo elevando oraciones por el eterno descanso del alma de su señora madre y la piadosa resignación cristiana de sus familiares. Que en paz descanse y brille para ella la luz que no tiene fin. c/726

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El personal profesional, técnico y administrativo del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Antonia Faisal de Sotelo, madre del Sr. Ffscal general Dr. César Pedro Sotelo. Rogamos por su descanso y por una cristiana resignación de sus hijos. c/731

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El Sr. ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes Dr. Eduardo Gilberto Panseri y señora; participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del fiscal general de la provincia de Corrientes, Dr. César Pedro Sotelo y elevan a Dios una oración por su eterno descanso. c/730

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El Sr. secretario administrativo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Guillermo Casaro Lodoli y personal a cargo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del fiscal general de la Provincia de Corrientes Dr. César Pedro Sotelo, elevando a Dios una oración por su eterno descanso. c/730

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El Sr. presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez y los Sres. ministros Dr. Eduardo Gilberto Panseri, Dr. Fernando Augusto Niz; Dr. Guillermo Horacio Semhan y el Dr. Alejandro Alberto Chaín, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del fiscal general de la provincia de Corrientes Dr. César Pedro Sotelo y elevan a Dios una oración por su eterno descanso. c/730

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El fiscal de estado de la provincia de Corrientes, Dr. Víctor Eduardo Ojeda y la procuradora general de la provincia, Dra. Lucrecia Lertora participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del fiscal general, Dr. César Sotelo y ruegan una oración en su memoria.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. Todo el personal de la fiscalía general del Poder Judicial de la provincia de Corrientes participa con mucho dolor el fallecimiento de la madre del Sr. fiscal general, Dr. César Pedro Sotelo, elevando una oración en su memoria.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. Rita Pernizza, Ángela Teler, Julia López, Gilda Gutiérrez, Marcela Oviedo, Cristina Hidalgo, Yerutí Rueda y Soledad Troia, secretarios de la fiscalía general del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, acompañan al Sr. fiscal general, Dr. César Pedro Sotelo y a sus hermanos en tan doloroso momento, rogando por el eterno descanso de su madre. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. Los integrantes de la Fiscalía de Instrucción Nº 6 de la ciudad de Corrientes expresan con profundo pesar el fallecimiento de quien en vida fuera Antonia Faisal vda. de Sotelo. Acompañamos a su familia en este difícil momento que les toca atravesar y rogamos una oración por su descanso eterno.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. El Servicio de Endocrinología, nutrición y diabetes, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del director ejecutivo del Hospital J. R. Vidal.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. La familia Presman participa con profundo dolor la partida de la “Querida Antonia”, recordando con genuino afecto y agradecimiento toda la historia de vida que siempre los unió. Acompañan con respeto y cariño a Horacio, César, a toda la familia y elevan una oración pidiendo el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Corrientes.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. Enrique Lértora, Martha Helia Altabe de Lértora, Lucrecia y Julieta Lértora y Juanita Ayala Lértora, participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a su familia y sus seres queridos con oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. Los integrantes de la Fiscalía de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Corrientes, Mónica, Laura, Victoria, Ivone, Luz, Verónica, Ricardo, Liliana, Roxana, Cynthia, José, Yanina y Natalia, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre del fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, Dr. César Pedro Sotelo, acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. El Dr. Leandro A. Maciel, juez de Instrucción Nº4 de la ciudad de Corrientes, y personal del Juzgado, participan con gran pesar el fallecimiento de la señora madre del fiscal general, Dr. César P. Sotelo; acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. Leandro A. Maciel y familia participan con gran pesar el fallecimiento de la señora madre de los doctores César Pedro Sotelo y Horacio R. Sotelo; acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan por su eterno descanso.

†

ANTONIA FAISAL

DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22.02.2020. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) participa el fallecimiento de la señora madre del fiscal general del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, Dr. César Pedro Sotelo, acompañando a la familia en tan triste momento y ruega por el eterno descanso de su alma.

†

ANTONIA ALBINA

FAISAL DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. La Defensoría Oficial Penal Nº 3 participa con profundo pesar la partida de la Sra. Antonia Albina Faisal de Sotelo madre del Dr. César Pedro Sotelo, fiscal general del Poder Judicial de la provincia de Corrientes acompañando a él y a su familia en tan doloroso momento.

†

ANTONIA ALBINA

FAISAL DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. Lila Sansserri, Graciela Teresa Sansserri de Dufort y Loira Dufort Sansserri, participan con gran tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones a Jesús Misericordioso por el descanso en paz de su alma y resignación cristiana para sus deudos.

†

ANTONIA ALBINA

FAISAL DE SOTELO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2020. La Fiscalía Correccional y de Menores Nº2 de la ciudad de Corrientes participa con pesar el fallecimiento de la señora madre del fiscal general Dr. César Pedro Sotelo y hace llegar su condolencia a sus deudos.