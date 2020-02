Huirapuca se llevó la Copa de Oro

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Con un sólido funcionamiento de sus delanteros, Huirapuca de Tucumán se consagró campeón de la XVII edición del Torneo Reducido Top 12, que organizó durante el fin de semana el Aranduroga Rugby Club (ARC). En el juego decisivo, disputado ayer por la tarde en la cancha principal de la entidad cebra, venció a Santiago Lawn Tennis por 27 a 18, llevándose de esta manera de forma invicta la Copa de Oro.

Por su parte, Curne alcanzó la Copa de Plata al superar en la final a Aranduroga Blanco (el equipo principal) por 23 a 7 y la Copa de Bronce también viajó a Resistencia, dado que Regatas venció en la definición a Aguará 18 a 3.

Además, el fullback tucumano Marcos Lemoine fue elegido como el mejor jugador de la competencia, que se desarrolló durante el fin de semana en las instalaciones de Aranduroga ubicadas camino a Santa Ana. Mientras que el premio Fair Play quedó para Santiago Lawn Tennis.

La jornada de domingo comenzó con la disputa de las semifinales. En la lucha por el premio mayor estuvo toda la emoción, dado que los dos partidos terminaron empatados y se debió recurrir al reglamento para clasificar a la gran final.

Dentro de un partido equilibrado y con pocas opciones de try, Paraná Rowing y Santiago Lawn Tennis igualaron en 3. En este caso se llegó hasta el ítem G para determinar el pasaje a la definición. Los entrerrianos recibieron dos tarjetas amarillas en el partido contra ninguna de los santiagueños que de esta forma avanzaron en el certamen.

Por su parte, Huirapuca y Taragüy empataron en 14 después de muy buenos 40 minutos. Aquí no hubo diferencias en tries, drops, conversiones, penales, tarjetas rojas ni amarillas. Por lo tanto la suerte determinó la clasificación tucumana.

En la final, Huirapuca impuso condiciones con su pack de fowards y al finalizar el primer tiempo ganaba 24 a 7. En el complemento se equiparó el juego, pero los santiagueños no tuvieron alternativas para sumar muchos puntos que le permitan ilusionarse con dar vuelta el marcador.

Para Huirapuca fue el segundo título en el certamen. La primera Copa de Oro la había logrado en el año 2007, donde venció en la final a Universitario de Salta. En tanto que para Santiago Lawn Tennis fue la segunda final consecutiva que perdió, en la temporada pasada había sido superado por Los Matreros de Buenos Aires.

Por su parte, el equipo principal de Aranduroga, el Blanco, llegó hasta la final de la Copa de Oro donde perdió con Curne 23 a 7, previamente, en semifinales, había vencido a Sixty 19 a 3. En tanto que la versión Negro del club local perdió en semis de Plata contra Curne 22 a 13.

En tanto que San Patricio cayó frente a Regatas Resistencia 17 a 7 por la semifinal de Bronce.

RESULTADOS

Jornada de sábado

Grupo A: Paraná Rowing 28 - Aranduroga Negro 0, Regatas Resistencia 10 - Paraná Rowing 19, y Aranduroga Negro 3 - Regatas Resistencia 0.

Grupo B: Santiago Lawn Tennis 14 - San Patricio 7, San Patricio 5 - Curne 22 y Curne 8 - Santiago Lawn Tennis 12.

Grupo C: Aranduroga Blanco 5 - Taragüy 7. Fuera de competencia: Taragüy 0 - Olimpia Lions 45, y Aranduroga Blanco 0 - Olimpia Lions 42.

Grupo D: Huirapuca 22 - Sixty 5, Aguará 7 - Huirapuca 10 y Sixty 7 - Aguará 0.

Jornada de domingo

Semifinales Copa de Bronce

Regatas 17 - San Patricio 7, y Paraná Rowing (Intermedia) 0 - Aguará 15.

Semifinales Copa de Plata

Aranduroga Negro 13 - Curne 22, y Aranduroga Blanco 19 - Sixty 3.

Semifinales Copa de Oro

Paraná Rowing 3 - Santiago LT 3 (*) y Taragüy 14 - Huirapuca 14 (x).

(*) pasaron los santiagueños por menos tarjetas amarillas. (x) pasaron los tucumanos por sorteo.

Final de Bronce

Regatas Resistencia 18 - Aguará 3.

Final de Plata

Curne 23 - Aranduroga Blanco 7.

Final de Oro

Huirapuca 27 - Santiago Law Tennis 18.