Con un 52% anual, el sector de los mercantiles eleva la vara de las paritarias

Hasta la semana pasada, comercio fue uno de los sectores masivos del sector privado que se aprestaba a cerrar una de las paritarias más altas del país, con un 52 por ciento anual del 2019. Esto supera el 49,5 por ciento de camioneros. Este año se debate la metodología de aumentos, porque el gobierno nacional no impulsa cláusula gatillo.

El sindicato, liderado a nivel nacional por Armando Cavalieri, cerraría un 52 por ciento anual para los mercantiles. Esto a raíz de la incorporación de una cláusula de revisión del 10 por ciento en este semestre. La cifra prácticamente orilla la inflación del 2019, que fue del 53,8 por ciento anual.

Vale recordar que las paritarias en este y otros sectores privados, se reabren en junio. En el caso de los mercantiles, al aumento de revisión se sumaría un monto fijo de unos 4000 mil pesos, según se informó en medios nacionales. Aún se espera la formalización del anuncio del acuerdo a través de la publicación de su homologación en el Ministerio de Trabajo.

Comercio nuclea a más de un millón de afiliados. En la ciudad de Corrientes superan los 12 mil. Se trata de la actividad privada que más trabajadores concentra en la provincia.

Este 52 por ciento, eleva la vara en las negociaciones salariales privadas. Bancarios cerraron una mejora salarial del 53 por ciento anual, con sumas fijas en concepto de bonos.

Camioneros, por su parte, cerró un 49,5 por ciento anual, lo cual, entonces había sido considerado un buen punto de partida para las paritarias del sector privado. Sin embargo, la inflación fue mayor a lo proyectado y estos números habían quedado por debajo. El sector había incorporado en febrero un aumento del 26,5 por ciento para este semestre. Los cierres parecerían apuntar a acuerdos semestrales.

Ahora bien, no sólo se discuten porcentaje sino la frecuencia y modalidad de aumento. El Gobierno nacional y algunos gobernadores marcaron la necesidad de no establecer cláusula gatillo para evitar indexar salarios.

No hubo acuerdo en todos los sectores, pero algunos, como la conducción de la CGT nacional mostraron una mayor simpatía ante esta posibilidad. Por otra parte, el Gobierno nacional espera frenar las cláusulas indexadas y podría ofrecer renegociaciones cada tres meses las federaciones docentes. Esto implicaría un cambio en la modalidad de aumentos que durante el año pasado dejó un escenario dispar por sectores. En el terreno privado, algunas actividades como textiles sólo alcanzaron un 18 por ciento de recomposición debido a la crisis en esta industria.