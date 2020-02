Buscan que Nación considere al arroz como producto de economía regional

El diputado nacional Jorge Vara, participó de una reunión con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, invitado por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Solicitaron que el arroz conforme el conjunto de productos de economías regionales.

El encuentro se desarrolló días atrás en el Ministerio de Agricultura de la Nación. El legislador correntino fue invitado por el presidente de CRA, Jorge Chemes. Allí trataron, principalmente, la problemática de la cadena arrocera. Uno de los temas planteados fueron las retenciones y la necesidad de equipararlas con los productos de economías regionales. Además se analizaron otros factores que afectan su competitividad.

Del encuentro también participaron los productores de Entre Ríos y el ministro de dicha provincia, Juan José Bahillo. Entonces, según informó Vara, el funcionario nacional se comprometió a seguir trabajando para acompañar estas inquietudes y a avanzar en desafíos de competitividad en una agenda legislativa a futuro.

“El planteo fue que se encuadre al arroz dentro de las economías regionales porque así son menos las retenciones, porque un producto de economía regional paga un 5 por ciento de retenciones, en cambio uno que no lo es, paga el 12 por ciento”, indicó a una radio local el ex ministro de Producción de Corrientes.

“En Economía nos consideran grandes productores, grandes empresas, y esto no es así, porque si bien no tenemos pequeños productores como en el sector agropecuario, sí hay productores más chicos a lo que con este tipo de medidas se los elimina o deja fuera del sistema”, explicó Vara respecto de los motivos por el cual el Gobierno nacional no incorpora al arroz como parte de las economías regionales.

Por otra parte, sobre la actualidad del sector mencionó que el área de siembra registró una importante caída en Entre Ríos. También en Corrientes aunque en menor nivel. Además, “la rentabilidad también bajó considerablemente”, según expuso Vara.