Rechazaron la domiciliaria de Ricardo Jaime

El juez Jorge Gorini rechazó el pedido de prisión domiciliaria del ex funcionario Ricardo Jaime por la causa de la Tragedia de Once.

Lo hizo después de que se hicieran diversos estudios por parte de especialistas del Cuerpo Médico Forense y se enviaran los resultados al Tribunal Oral Federal 2.

En el rechazo a la prisión domiciliaria, a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, Gorini dijo que “de las constancias clínicas obrantes en autos no se desprende que Jaime se encuentre ante una enfermedad que no pueda ser atendida intramuros que justifique la aplicación del instituto solicitado”.