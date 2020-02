Los penales no lo ayudaron y Atlético Tucumán fue eliminado

Esta vez los penales no lo ayudaron a Atlético Tucumán. Tras ganar en el tiempo reglamentario por 1 a 0 e igualar la serie frente a Independiente Medellín, los tucumanos fallaron en la definición y quedaron afuera de la fase de grupo de la Copa Libertadores. El equipo colombiano se impuso por 4 a 2 en los remates desde los 12 pasos y en la próxima instancia será uno de los rivales de Boca Juniors.

El único gol del encuentro lo convirtió Leonardo Heredia, a los 20 minutos del primer tiempo. Los dirigidos por Ricardo Zielinski tuvieron la iniciativa y contaron con chances para estirar la diferencia, aunque el equipo de Aldo Bobadilla también tuvo posibilidades para convertir y liquidar la serie.

En la definición, el dueño de casa falló los dos primeros penales (Leandro Díaz -por arriba- y Augusto Lotti -atajó el arquero-) y convirtió los otros por medio de Nicolás Aguirre y Luciano Monzón. Su rival no erró: Andrés Ricaurte, Andrés Cadavid, Leonardo Castro y Adrián Arregui inflaron la red.

No pudo ser para el local, porque más allá de que logró el gol que necesitaba para mandar el partido a los penales, en esos remates falló demasiado.

Sólo un paso le restaba al equipo de Ricardo Zielinski para sumarse a la fase de grupos del máximo torneo de fútbol en Sudamérica. Tras superar a The Strongest, de Bolivia, en la ronda previa luego de caer 0-2 en la altura de La Paz y de ganar en los penales en el estadio José Fierro, los tucumanos buscaban repetir la hazaña en el Monumental.

La clasificación de Independiente Medellín lo ubicó en el Grupo H junto a Boca, Libertad y Caracas.

Los colombianos ya habían eliminado a Deportivo Táchira en la segunda fase y ahora buscarán hacerse fuertes en una zona complicada para soñar con el pase a los octavos de final del certamen continental.

La clasificación, además de la situación deportiva, es también vital en la parte económica: el ganador se asegurará al menos 3 millones de dólares en premios por participar de los tres encuentros de la Copa como local.