¿Qué pasará con las regalías para Corrientes tras la pesificación de la energía?

El Gobierno nacional modificará la forma en la que paga una parte de la generación eléctrica. Esa operación viene siendo pactada en dólares desde hace décadas, pero el Gobierno dispuso que se haga en moneda nacional. El Poder Ejecutivo dispuso que pagará menos por la energía generada bajo cierta modalidad (térmica de algunas máquinas). Antes, avalaba contratos a US$ 69 por MwH (la unidad de medida del sector), mientras que ahora avalará transacciones en pesos, por el equivalente a un rango de entre US$ 60 y US$ 62 por megavatio/hora.

"En principio no debería haber cambios para Corrientes. Lo que sucederá en las generadoras, como Yacyretá, es que en lugar de pagar en dólares, el Gobierno pagará en pesos con un dólar de referencia y cuando aumente el dólar, se seguirá pagando el mismo costo que se acordó por contrato es decir, no habrá modificaciones cada vez que suba el peso", explicó a ellitoral.com.ar Arturo Busso, secretario de Energía de Corrientes.

Sobre el pago de las regalías, Busso entendió que no debería haber cambios."Las regalías se pagan en pesos, así que no debería haber inconvenientes", aseguró.

Desde agosto del año pasado, Corrientes comenzó a recibir regalías en concepto de energía a 48 dólares por megavatio, cuando antes se calculaban a 4 dólares el megavatio.

En 2019, las empresas afectadas por la pesificación de la energía fueron responsables de más del 60% de la energía consumida en el sistema y alrededor de 45% de los costos.

Los precios que cobraban los generadores estaban en dólares y ahora estarán en pesos. Eso, sumado al menor valor que el Estado pagará por la electricidad, generará un ahorro fiscal de US$ 312 millones, según los cálculos oficiales. Eso implica que Cammesa -la administradora mayorista del sistema- requerirá $ 20.000 millones menos para subsidios.

Se estima que en 2019 hubo US$ 3.600 millones de subsidios al sector eléctrico. Con tarifas congeladas, ese número no podría bajar mucho.