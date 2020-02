Controlan que librerías cumplan con el precio de la Canasta Escolar

El Gobierno provincial comenzó esta semana con una serie de inspecciones a los comercios adheridos al programa “Canasta Escolar 2020”, para constatar que se cumplan las condiciones de venta acordadas. Esta labor inició en algunas librerías de Capital y, según informaron desde la Dirección de Defensa del Consumidor, estos negocios respetan el hecho de contar con los artículos oficiales y la señalética correspondiente.

La propuesta consiste en la disponibilidad para su venta en las librerías, papelerías y otros comercios adheridos voluntariamente; de tres tipos de canastas escolares: kit de jardín de 17 útiles por $690, kit de primaria de 14 útiles a $640, y kit de secundaria de 14 útiles a $640, con descuentos en los precios (ver recuadro). De esta forma, los controles tienen el objetivo de que los comercios que participan del programa no sólo respeten el precio total acordado de cada kit, sino también su composición y su permanente disponibilidad para que las familias puedan disponer de ellos teniendo en cuenta el inminente inicio de clases.

El director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, informó a El Litoral que en los comercios fiscalizados no encontraron sobreprecios o alguna irregularidad en la venta de las canastas escolares. “Existe un buen criterio de algunos vendedores, con el armado de bolsas con los productos de los kits ya preparados”, agregó; y remarcó que tampoco hemos tenido denuncias” por parte de los consumidores.

En ese sentido, el funcionario indicó que se continuarán con las inspecciones en librerías de la ciudad, y posteriormente avanzarán en el interior, con los comercios adheridos al programa. Además, si bien desde su área no se encargan del relevamiento de la cantidad de ventas, estimó que “por lo que se está viendo, se vende bastante, y calculamos que la semana que viene será mayor por el comienzo de las clases”.

Finalmente, desde la Subsecretaría informaron que en caso de notar irregularidades en la venta de la Canasta Escolar, “los consumidores pueden realizar denuncias” en la Dirección de Defensa del Consumidor, sita en Pellegrini 1024, o comunicarse al número de teléfono 3794 476025.