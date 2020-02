El Gobierno entregará $1 millón a cada EFA

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer la entrega de tres tractores, equipamientos electrónicos y aportes económicos a distintas escuelas de la familia agraria e industriales de la provincia.

El evento tuvo lugar en el marco de la presentación del Aula Taller Móvil que capacitará a cientos de jóvenes en distintos puntos en el rubro gastronomía.

En ese marco, Valdés anunció que el Estado entregará este año 1.000.000 de pesos a cada escuela rural de la provincia para fortalecer el arraigo en las zonas productivas, especificó.

“Diseñamos una nueva modalidad consistente en darle a cada escuela un millón de pesos este año”, dijo el gobernador Valdés en un acto ante colegios de diversas zonas rurales de Corrientes a los que entregó tractores y equipamiento para escuelas técnicas.

El mandatario provincial especificó que el envío de fondos “está sujeto al cumplimiento de objetivos, por eso se pagará la mitad ahora y lo restante en julio”.

Se trata de subsidios a 33 establecimientos rurales enmarcados en el decreto provincial 319/2020, firmado por Valdés, que autoriza la transferencia de fondos a las Escuelas de Familia Agrícola (EFA) y agrotécnicas de Corrientes por un importe de un millón de pesos, en dos partes.

“En el campo muchas veces no hay posibilidad de recurrir a un vecino o policía cercano ante un inconveniente, por eso debemos seguir fortaleciendo al sector rural”, sostuvo el Gobernador.

Y añadió que la falta de infraestructura en esos lugares conlleva a la migración hacia las ciudades, cuando la igualdad de oportunidades “debiera existir en todos lados”, sostuvo.

“Tenemos que seguir apostando a la educación pública y gratuita, que nos iguala, nos da una base y oportunidades”, subrayó, en el acto durante el cual distribuyó tractores para dos escuelas agrotécnicas y para una de familia agrícola, así como tableros y diversos equipamientos de enseñanza técnica a escuelas industriales.

Tres tractores estarán destinados a dos escuelas agrotécnicas (Sauce y Goya) y uno, a una EFA (San Miguel); además se otorgó equipamientos a 20 instituciones de educación técnica industrial, consistentes en tableros de pie móvil con electricidad domiciliaria avanzada y valijas de dispositivos y circuitos electrónicos. Dichos tableros didácticos facilitan a los alumnos el aprendizaje teórico práctico y los conceptos fundamentales de las instalaciones eléctricas.

Incluye el armado de los circuitos con sus respectivos equipos de protección, accionamiento de dispositivos e iluminación para diversas aplicaciones. Se trata de componentes y materiales de última tecnología de uso real y frecuente en el mercado eléctrico.

“Fui alumno de una escuela agrotécnica, por eso sé que la educación y forma de enseñar es diferente, con regímenes de estudio y trabajo. En el campo muchas veces no hay posibilidad de recurrir a un vecino o policía cercano ante un inconveniente, por eso debemos seguir fortaleciendo al sector rural”, recordó Valdés.

El mandatario felicitó al Ministerio de Educación por la adquisición de los tableros, útiles para la enseñanza de oficios. “En muchos casos, lo que no aprendemos en la escuela no lo aprendemos en otro lugar. Por eso tenemos que seguir apostando a la educación pública y gratuita, que nos iguala, nos da una base y oportunidades”, aseveró.