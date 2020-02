En el predio de la Centenario ultiman la modernización energética y alistan obras

En el predio escolar donde conviven la Escuela Centenario, el Jardín N° 31 y el Colegio Secundario “Hipólito Yrigoyen”, ultiman detalles de un trabajo de gran envergadura destinado a la modernización de la instalación energética que abastece a dichas instituciones. Además, para este año la cartera educativa prepara una serie de mejoras edilicias en el complejo.

La renovación del sistema energético no es un tema menor, debido a que en el 2018 detectaron que la antigua instalación no cumplía con las actuales normas de seguridad. Concretamente porque la subestación interna de energía (denominada Setin) se encontraba ubicada en el subsuelo de uno de los patios externos lindantes al jardín de infantes y, debido a que esto generaba un potencial riesgo de incendio los trabajos se centraron en modernizar la conexión completa.

“La obra que realizamos en el complejo de la Centenario, es de gran envergadura porque tuvimos que renovar todo el sistema energético. En primer lugar sacamos el Setin, que es un transformador que estaba en el subsuelo de uno de los jardines. Lo sacamos a la vereda, que es donde debería estar, y además el viernes terminamos la conexión eléctrica hacia las instituciones”, explicó a El Litoral el director de Infraestructura Escolar, Emilio Breard.

Asimismo, destacó que “son obras que no se ven, pero que aseguran el buen funcionamiento y un sistema eléctrico seguro para toda la institución”.

La tarea se realizó de manera conjunta con la Dpec, que inclusive el sábado estuvo ultimando detalles en las conexiones. Sólo resta arreglar parte de la vereda para darlas por concluidas.

Centro

Por otra parte, en lo que respecta a mejoras edilicias, Emilio Breard, adelantó que tienen previsto continuar con una serie de remodelaciones. “Este año avanzaremos con arreglos en las aberturas, en los revoque de varios sectores, sobre todo en los baños”, precisó el funcionario a El Litoral.

De hecho, cabe recordar que el año pasado los tutores del Colegio Secundario “Hipólito Yrigoyen” presentaron una nota al Ministerio de Educación solicitando el arreglo de los sanitarios como así también de la mampostería.

Por otra parte, desde Infraestructura Escolar alistan un paquete de obras para la Escuela Sarmiento, una de los pocos establecimientos históricos que no fue modernizado; y para la Moreno, donde el año pasado tuvieron que clausurar dos salones debido a que el piso que los conectaba tenía señales de hundimiento.

En esa misma línea alistan un proyecto más grande de obras. “Luego de realizar un relevamiento, estamos cerrando un paquete importante de 400 obras que formarán parte de un plan 2020/2021”, adelantó el director de Infraestructura.