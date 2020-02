Dengue: la provincia transita el prebrote y hoy se sabrá si hubo contagio autóctono

El virus del dengue re-emergió en el país con más de cien casos notificados, entre confirmados y probables. Y la situación epidemiológica para la región NEA no es favorable, dado que la enfermedad tuvo un mayor impacto con al menos 68 personas infectadas, de las cuales 40 corresponden a Misiones (la mayoría autóctonos), 13 a Corrientes (la mayoría importados), 12 a Formosa y 3 a Chaco.

Frente a esas cifras, en medio de la etapa de prebrote, que es cuando se comienzan a detectar casos, todo parece indicar que Corrientes es una de las provincias con mayores casos, pero lo cierto es que la notificación local se desarrolla de manera más periódica que en otras jurisdicciones.

De hecho de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud en la provincia se detectaron 13 casos, de los cuales 9 son importados con nexo epidemiológico con Paraguay, tres importados de Misiones y uno de ellos se encuentra en estudio.

El término importado hace referencia a que el contagio ocurrió fuera del territorio provincial. En cuanto al caso posiblemente autóctono, la coordinadora del plan provincial de Lucha Contra el Dengue, Angelina Bobadilla, expresó a El Litoral: “El caso todavía se encuentra en estudio, es del serotipo DEN-1 y mañana sabremos si es autóctono o no”.

Cabe recordar que la introducción del virus del dengue se produce a partir de viajeros infectados que llegan de zonas donde está presente la circulación viral; y el control de los casos sospechosos es central debido a que esto permite minimizar el riesgo de transmisión autóctona.

Por ese mismo motivo, recomiendan consultar en el centro de salud más cercano, ante síntomas de fiebres sin causa aparente, migraña, malestar detrás de los ojos o fuerte dolor muscular.

Además, para contar con información oportuna de casos sospechosos, para realizar acciones de bloqueo inmediatas, avanzan los operativos sanitarios. “Hoy realizaremos búsqueda de febriles en el barrio Laguna Seca”, indicó la doctora Bobadilla.

Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública insiste en solicitar a la población el control ambiental, que consiste en tapar o dar vuelta todos aquellos recipientes que puedan contener agua limpia, dado que allí se forman las larvas del mosquito que transmite la enfermedad.

Cabe destacar que la provincia tuvo un brote importante en el 2016 con más de 640 casos confirmados, en 2017 se notificaron dos casos, en el 2018 hubo un nuevo brote con 131 personas infectadas y el año pasado detectaron sólo dos casos autóctonos.

Por otra parte, en lo que respecta a la situación epidemiológica local, por lo pronto no se confirmaron casos autóctonos y por lo tanto no hay señales aparentes de circulación viral. De todos modos, recomiendan a la población el uso de repelentes, y ante la menor duda por síntomas compatibles aconsejan acudir al centro de salud más cercano.