Triunfo del Sub-23 en el inicio del Cuadrangular Final

El seleccionado argentino Sub-23 goleaba anoche a su par de Uruguay por 3 a 0 pero terminó imponiéndose 3 a 2 en el partido inaugural del cuadrangular final del torneo Preolímpico, de Colombia, desde donde surgirán los dos clasificados para los Juegos de Tokio 2020.

Alexis Mac Allister fue nuevamente la gran figura del equipo dirigido por Fernando Batista, ya que haciendo gala de su gran pegada marcó dos tantos, además de estrellar en el palo derecho del inseguro arquero uruguayo Ignacio de Arruabarrena un tercer disparo largo.

Claro que el tanto restante que convirtió Fausto Vera no le fue en zaga, porque también llegó de un preciso remate de media distancia en las postrimerías del primer tiempo.

El primer tanto de Mac Allister se produjo a los 17 minutos tras un tiro libre que contó con una floja resistencia del arquero uruguayo, mientras que el tercero de Argentina y segundo de su cosecha.

Todavía no habían transcurrido ni 10 minutos de ese segundo tiempo y Argentina ya tenía el partido en el bolsillo ante un Uruguay impotente, por lo que solamente algún error aislado podía provocarle alguna molestia al conjunto argentino.

Y ese error se produjo apenas superados los 20 minutos, cuando en un pelotazo largo quedó enganchado el lateral izquierdo Claudio Bravo, igualmente de buena labor, y el recién ingresado Juan Ignacio Ramírez quedó mano a mano con Facundo Cambeses, que salió apresuradamente y le terminó facilitando la conversión al uruguayo.

De todas formas el desarrollo no se modificó en su estructura porque Argentina siguió manejando los ritmos del juego y por ende la victoria no corría peligro.

De cualquier manera el partido se cerró con otro triunfo, el quinto en fila para el equipo argentino que había ganado sus cuatro compromisos en la fase de grupos.