Messi apuntó al secretario técnico del Barcelona

Lionel Messi expresó este martes su enojo con Eric Abidal, su ex compañero y actual secretario técnico de Barcelona, por haber acusado al plantel de no estar "satisfecho" y de "no trabajar mucho" bajo la conducción del despedido Ernesto Valverde.

"Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", apuntó Messi en un descargo que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram.

El capitán de Barcelona expresó su enojo con Abidal, quien brindó una entrevista al diario Sport y detalló cuando la dirigencia de Barcelona tomó la decisión de despedir a Valverde.

Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión", manifestó Abidal.

Horas después, Messi publicó una historia de Instagram con la imagen de la entrevista y una dura respuesta dirigida a su ex compañero y actual secretario técnico del club catalán.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones", expresó Messi.

Y amplió: "los jugadores (nos hacemos cargo) de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman".

Y cerró: "Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

Telam