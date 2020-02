Boca Unidos cumplió el trámite y avanzó a los 32avos. de final

En un partido en el que no hubo mayores emociones, Boca Unidos venció anoche a San Martín de Formosa por 1 a 0 y avanzó a los 32avos. de final de la Copa Argentina. El único tanto del partido disputado en el predio Leoncio Benítez del populoso barrio 17 de Agosto lo marcó Ariel Morales a los 5 minutos del segundo tiempo.

En la próxima instancia en lo que es la disputa del cuadro principal del torneo se medirá con Rosario Central, en fecha a confirmar.

Para el Aurirrojo se trata de la tercera victoria del año. Se debe recordar que en el partido de ida, de la fase preliminar, se impuso al conjunto formoseño por 2 a 1. Luego fue triunfo sobre Chaco For Ever, el actual líder de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Además, Claudio Marini, quien se hizo cargo del equipo a principios de año mantiene el invicto y con 100 por ciento de efectividad.

En el partido de anoche tuvo su debut el defensor Matías Sarulyte, que al igual que el resto de sus compañeros tuvo un buena actuación.

Es que Boca Unidos no pasó mayores sofocones. Siempre manejó la pelota y jugó con la tranquilidad de saber que el resultado de ida lo había favorecido. Tampoco San Martín le trajo mayores complicaciones. No mostró ambición y mas allá de un zapatazo de Cristian Taborda y que pegó en el travesaño a los 7 minutos de la primera etapa, no fue más que eso.

Y para mayor tranquilidad del conjunto correntino, Ariel Morales se encargó de cerrar la serie con el gol de cabeza a los cinco minutos del complemento.

El próximo compromiso para Boca Unidos será el domingo, desde las 17.30, frente a Crucero del Norte, en condición de visitante.