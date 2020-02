Villa: “Con Russo atacamos más”

El delantero de Boca, Sebastián Villa, figura en la victoria de su equipo contra Talleres de Córdoba el domingo pasado, destacó ayer que con el nuevo entrenador Miguel Russo el equipo es más ofensivo que cuando estaba Gustavo Alfaro.

“Hoy buscamos más el arco y tratamos de jugar por abajo. Tenemos otro estilo, que a los delanteros nos beneficia más. Con Russo atacamos más y eso lo mostramos en Córdoba”, dijo el atacante en declaraciones a TyC Sports.

Sobre su presente, comentó: “Tengo que tener los pies sobre la tierra, esto no es nada, no he ganado nada. Sé que es un buen momento mío, pero que también puedo dar más. Y mejorar especialmente en la definición. Por suerte se me dio el gol y espero que vengan muchos más”.

El atacante colombiano de 23 años, que llegó a Boca en junio del 2018, se refirió a sus comienzo en el fútbol: “Cuando tenía 14 años me fui a probar al Tolima. Como no tenía plata para el metro, recogí chatarra que había detrás de una de las ventanas de mi casa, la vendí y con eso pude viajar y quedar seleccionado a otra prueba en Ibagué. Después, por suerte, pude llegar a primera y cumplir el sueño de comprarle la casa a mi madre”.

Por último, habló de su futuro: “Sé que vinieron de México a verme, también que se habló de un club de España. Ahora lo que quiero es ser importante en Boca, después veré”.

En otro orden, el delantero Mauro Zárate se entrenó ayer en la parte física junto con el grupo, en el marco de la recuperación que lleva adelante luego de haberse desgarrado, mientras que el peruano Carlos Zambrano practicó por primera vez con sus nuevos compañeros, y el venezolano Jan Hurtado se reintegró al plantel tras su participación en el Preolímpico, en las noticias salientes del regreso de Boca a los entrenamientos.

Zárate hizo sus primeros movimientos en el gimnasio luego de su lesión en el gemelo interno derecho, sufrida hace 9 días en el clásico ante Independiente, y se presume que de a poco aumentará las cargas de trabajo, aunque es improbable que juegue el sábado ante Atlético Tucumán, por la fecha 19 de la Superliga.

Mientras que Esteban Andrada, ya recuperado de su esguince, estuvo en el gimnasio y después practicó a un costado con el arquero Manuel Roffo.

Es muy probable que el guardavalla vuelva a la titularidad el fin de semana, más allá de los dos buenos partidos que tuvo Marcos Díaz, su reemplazante.

En el regreso a los entrenamientos en el predio que Boca posee en Ezeiza, los jugadores que participaron del partido ante Talleres realizaron tareas regenerativas, mientras que los que no lo hicieron o estuvieron pocos minutos se exigieron un poco más e hicieron fútbol en espacios reducidos.

Boca volverá hoy a entrenarse en doble turno y seguramente a la tarde el entrenador Miguel Russo realizará una practica de fútbol donde se podrá empezar a ver los posibles once para enfrentar a los dirigidos por Ricardo Zielinsky.