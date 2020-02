Récord yerbatero

Con un clima que acompañó a los productores y una demanda interna y externa que no se resintió de la crisis financiera del país, la actividad yerbatera cerró el año 2019 con un récord de producción. Más de 837 millones de kilos fueron cosechados y puestos en secaderos de la zona productora de nuestro país, comprendida por el Noreste de Corrientes y la provincia de Misiones, en lo que está siendo una campaña más que satisfactoria para los actores del sector.

Según informó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), durante el año 2019 se cosecharon 837.256.020 kilos de hoja verde, superando incluso el récord que se había dado en el año 2016. No obstante, a diferencia de hace 3 años, la demanda por hoja verde continúa firme, lo que hace que las industrias y secaderos estén pagando, incluso, por encima del valor oficial de $15,20 por kilo de hoja verde.

“En 2016 tuvimos una producción muy alta, pero eso significó una sobreoferta de alrededor de 20% de la hoja verde; eso derivó en incumplimiento de precios, problemas de stock de los productores e incluso se resintieron algunas economías regionales”, recordó Esteban Fridlmeier, representante de la provincia de Corrientes en el Directorio del Inym.

A diferencia de esa campaña, durante 2019 se logró un acuerdo de precios satisfactorio para los productores, y eso permitió un alivio productivo y financiero que derivó en mejores rendimientos en el campo. “A pesar del gran volumen de hoja verde que tuvimos, la demanda se mantuvo firme y los secaderos y molinos tuvieron que salir a comprar hoja verde; eso hizo que se esté pagando incluso por encima del precio oficial que tiene el producto”, explicó el referente yerbatero.

También fue determinante el acompañamiento del clima durante esta temporada, luego de dos inviernos (2017 y 2018) que habían sido muy dañinos para los yerbales. “El aire fresco en el precio hace que el productor se sienta motivado de manejar mejor los yerbales; fertilizar, combatir malezas, replantar yerbales que tienen baja densidad o productividad; obviamente estas tareas no son inmediatas en el resultado; pero entre el cuidado, el mejor manejo y la fertilización, hicieron que tengamos esta producción récord”, señaló Fridlmeier.

Corrientes

Dentro de la zona productora de yerba mate, se encuentran los departamentos correntinos de Ituzaingó y Santo Tomé. Pero de estos dos distritos de la geografía provincial, sólo en algunas localidades y colonias se produce este cultivo: San Carlos y Colonia Liebig (Ituzaingó) y Gobernador Virasoro, Garruchos y Garabí (Santo Tomé).

Más allá de tener una superficie mucho menor a la de Misiones, donde se produce yerba mate en todo su territorio, las 23 mil hectáreas de yerbales que tiene Corrientes cuentan con el 17% de la producción de hoja verde. Y la provincia elabora y envasa el 35% de los más de 277 millones de kilos de yerba mate que se comercializaron en la Argentina el año pasado.

En este sentido, dentro de la provincia se encuentran las dos industrias más importantes en envasado y comercialización de yerba mate: Establecimiento Las Marías, en Gobernador Virasoro, que comercializa el 18% del mercado nacional; y la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, que tiene un 13%. Estos dos molinos son las dos empresas que más yerba mate venden en el país.