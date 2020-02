El Buen Samaritano volverá este mes a potenciar sus acciones solidarias

El grupo solidario El Buen Samaritano, integrado por jóvenes que brindan asistencia a personas en situación de calle y vulnerabilidad económica, durante este mes volverán a prestar todos los servicios de beneficencia.

Es que si bien los samaritanos de la iglesia Jesús Nazareno no se tomaron vacaciones, el grupo de la iglesia Catedral regresó el 15 de enero y el equipo de San Francisco se prepara para retomar sus actividades a partir del próximo viernes 14 de febrero.

Para seguir fortaleciendo la solidaridad en la comunidad, desde la entidad continúan convocando a la población a sumar donaciones durante los días de servicio.

Consultada al respecto, Florencia, una de las voluntarias de El Buen Samaritano, dijo aEl Litoral: “Los lunes y martes, desde las 18.30, se encuentran en su cocina los samaritanos de la iglesia Jesús Nazareno, por Pellegrini 1558. Allí pueden colaborar con alimentos no perecederos”.

Además, precisó que en la Catedral el grupo de samaritanos está los miércoles desde las 19, en la cocina ubicada por calle San Lorenzo. “Pueden colaborar con alimentos no perecederos, elementos de higiene personal (como por ejemplo shampú, jabón, desodorante para hombre y mujer) y ropa de estación que esté en buen estado, sobretodo para hombres”, precisó Florencia.

Es que en la iglesia Catedral funciona un proyecto de ropero solidario y ducha, por lo tanto se puede contribuir donando diversos elementos de higiene personal.

Por otra parte, a partir del viernes 14 de febrero, desde las 19, retomarán sus actividades los samaritanos de la iglesia San Francisco, ubicada en Plácido Martínez 1146, entre Mendoza y San Juan.

“También pueden colaborar con alimentos no perecederos, elementos de higiene personal y ropa de estación en buen estado, sobretodo para hombres”, sintetizó Florencia.

En resumen, se puede colaborar con alimentos no perecederos, ropa y artículos de higiene. Todo tipo de ayuda es necesaria para dar continuidad a estas acciones.