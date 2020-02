Alistan más nombramientos en el Gobierno y nuevas reestructuraciones

Tras las reestructuraciones encaradas por el Gobierno provincial, la próxima semana se comenzarían a cubrir algunos cargos vacantes en el organigrama. Los socios electorales del Gobierno, expectantes.

Una de las áreas que se cubrirían sería la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, vacante desde que se jubiló Miguel Angel Tombolini.

Esta semana el Gobierno oficializó la creación de la Subsecretaría de Infraestructura dentro del Ministerio de Educación. Cargo que ocupa Emilio Breard.

Antes se oficializó, por decreto Nº 12, la creación de la Secretaría de Trabajo y Empleo, y en su ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Empleo, la Subsecretaría de Industria y la Subsecretaría de Comercio.

De acuerdo al texto administrativo, la Subsecretaría de Trabajo, a su vez, contendrá una Dirección de Trabajo, y ésta, una subdirección de la misma área, y en su ámbito, un Departamento de Reclamos y Conciliaciones; uno de Inspección y Policía del Trabajo; uno de Sumario y Multas, y otro de Habilitación, pagos, consignaciones de trabajo.

En tanto, la Subsecretaría de Empleo contará con una dirección de la misma área, otra de Vinculación Estratégica, y de Administración, Coordinación y Gestión.

Además de un Departamento de Gestión Administrativa y Servicios Generales, un Departamento de Compras y Suministros, Contable y Rendición de Cuentas.

La Subsecretaría de Industria contará con una Dirección de Promoción de Inversiones; un Departamento de Fomento de Inversiones y otro de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; una Dirección de Industria con un área de Parques; además, una oficina para Desarrollo de Tecnología y un Departamento de Gestión Administrativa y Asesoría Legal.

La Subsecretaría de Comercio contará con una Dirección de Asistencia Legal con un Departamento de Audiencias y Conciliaciones. También, con un servicio Jurídico y Procuración; otra de Defensa del Consumidor con un departamento de Control e Inspecciones,

“La medida es tomada sobre criterios de modernización del Estado, para mejorar su eficacia en el logro de los objetivos estratégicos de desarrollo de la provincia, para bienestar de sus habitantes en el marco de las políticas de Estado que orientan las acciones del Gobierno provincial, que contribuyen a la lucha contra la pobreza”, se detalla en el texto administrativo.

Según el decreto, la intención del Gobierno de la Provincia es “fortalecer las políticas públicas contra el empleo no registrado, el trabajo infantil, el forzoso y todas aquellas condiciones desfavorables de labor”.

En tanto, con los cambios que el gobernador Gustavo Valdés ya concretó en su gabinete, se prevé que los nuevos nombramientos sean paulatinos hasta marzo y para algunos cargos vacantes se repasa la lista de ex diputados que dejaron sus bancas en diciembre.

Entre los nombres que se barajan para los cargos vacantes se mantiene la posibilidad de que Orlando Macció, ex secretario general del Consejo Federal de Educación, pueda ser el nuevo ministro de Ciencia e Innovación Productiva.

Hubo quienes desde el entorno del gobernador Gustavo Valdés minimizaron y hasta negaron la posibilidad. Lo cierto es que todo parece indicar que el mandatario no estaría apurado por cubrir esa vacante.

Por eso, no son pocos los que aseguran que Valdés podría suspender los nombramientos hasta marzo. Otro que espera novedades es el ex diputado José Fernández Affur. El mercedeño también ocuparía un lugar en el equipo provincial, aunque se desconoce qué puesto.

Se espera que a mediados de febrero comience a definirse quién ocupará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Las funciones del área serán determinar los objetivos y formular políticas del área de su competencia para incrementar la capacidad de respuesta a problemas productivos y sociales prioritarios de la provincia.

También deberá ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.

Tendrá que intervenir en la formulación y gestación de convenios de integración y cooperación científico-tecnológicos.

Deberá coordinar las políticas de mediano y largo plazo en asuntos de su competencia, y contribuir a partir de la ciencia, tecnología e innovación productiva al desarrollo económico,