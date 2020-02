Ex concejal goyano aguarda fallo del STJ sobre su detención que sostiene es ilegal

Por presunto fraude contra la administración pública, el ex concejal de Goya, Ariel Pereira, fue condenado por el Tribunal Oral Penal a dos años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer funciones o empleos en el Estado. El citado dirigente apeló esa decisión en las diferentes instancias porque sostiene que nunca pidió cobrar un plus adicional por un título universitario. Pero, luego que el STJ ratificara la pena, en el inicio de octubre de 2019 fue ordenada su detención y -desde el 4 de ese mes- permanece detenido. Por estos días, aguarda que la Justicia se expida sobre su pedido de suspensión de ejecución de la condena.

Trascurrieron más de cuatro meses de la jornada en la que Pereira resolvió presentarse voluntariamente ante la Policía porque extraoficialmente se enteró que había una orden para que lo detuvieran.

“Resolvió presentarse porque él no tiene intenciones de ser un prófugo pero especialmente porque tampoco cometió ninguna irregularidad”, aseveró en aquella oportunidad su abogado. Tras lo cual recordó que si bien el STJ ratificó la condena dictada en primera instancia, Pereira presentó un recurso extraordinario para que se realice una revisión de su condena. Un requerimiento al que el Superior tampoco dio lugar.

Por eso, luego planteó ante la Corte Suprema un recurso de queja por recurso extraordinario denegado. “Como esto aún está siendo analizado en ese ámbito, significa que la condena no está firme y en consecuencia todavía no la pueden ejecutar. Sin embargo, el Juzgado libró una orden de detención sin que previamente se cumplieran una serie de pasos legales que son obligatorios para este tipo de casos”, comentó meses atrás el abogado de Pereira en diálogo conEl Litoral.

Precisamente, en base a eso y con los fundamentos legales correspondientes, Pereira acudió otra vez al STJ para pedir la suspensión de la ejecución de su pena. Sin embargo, transcurrieron cuatro meses que está detenido y aún aguarda una respuesta.

“Justo en el medio fue la feria judicial. Pero ahora que ya se reanudó la actividad, estimamos que en breve tendremos una respuesta”, consideraron desde la defensa legal del ex edil al ser consultado por este diario.

En tanto, ratificaron que “si bien sabemos que una resolución de la Corte demandará más tiempo, confiamos en que se demostrará que Pereira no cometió el presunto fraude por el cual lo condenaron”.

Asimismo, recordaron que durante el periodo de su detención, el ex concejal recibió la visita de funcionarios municipales, provinciales y hasta dirigentes nacionales de organizaciones de Derechos Humanos.