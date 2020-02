Grupo “pro vida” reforzaría tareas de prevención de embarazo no deseado

El mismo día que el presidente Alberto Fernández comunicó que enviaría un proyecto sobre la legalización del aborto y otro para asistir a mujeres embarazadas, grupos feministas difundieron actividades en el marco del primer aniversario del pañuelazo verde. A la vez, desde organizaciones “pro vida” comentaron ayer aEl Litoralque estarían participando de actividades por el Día del Niño por Nacer y que se centrarían en trabajar con adolescentes para la prevención del embarazo no deseado.

Respecto a la propuesta de parte del primer mandatario, se conoció que la idea es mantener los consensos logrados en el año 2018 cuando se aprobó en Diputados y lo frenó el Senado. Cabe recordar que incluía la posibilidad de abortar hasta la semana 14 con la excepción de los casos previstos en el Código Penal.

El otro proyecto, contemplaría la asistencia del Estado a mujeres embarazadas durante el proceso y posteriormente para que tengan un acompañamiento cuando nazca el bebé. La propuesta tiene como fin que el nivel socioeconómico no sea un motivo para recurrir al aborto. Ante esta iniciativa, desde grupos “pro vida” no habría negativas.

“Vamos a volver a reunirnos y conversar sobre esta propuesta que aún se está armando. Nos había parecido adecuado que den alternativas y contención a las mujeres que están en una situación económica vulnerable”, comentó aEl Litoralel médico “pro vida”, Carlos Casella, quien recordó que mantiene una postura en contra de la legalización del aborto.

En este contexto, remarcó además la necesidad de reforzar la prevención del embarazo no deseado en jóvenes y ofrecer alternativas para que la interrupción del embarazo sólo sea una necesidad en los casos que dicta el Código Penal desde el año 1921, en casos de violación o si corriera riesgo la vida de la madre.

“Estamos atentos al proyecto que se presentará en marzo. En otras provincias como en Buenos Aires se están juntando firmas y realizando otras actividades en las plazas. En Corrientes nos sumaríamos a la gran marcha del Día del Niño por Nacer y a otros eventos que se realicen en el país. También, vamos a volver a implementar salidas a las calles con los pañuelos celestes para reforzar nuestra postura a favor de las dos vidas”, dijo aEl Litoralla presidenta del Foro Permanente del Niño por Nacer, Graciela Fernández.

Si bien están en una primera etapa de organización de actividades, adelantó que trabajarán con jóvenes para hacer prevención, así como sostuvo Casella, para evitar embarazos no deseados. “Queremos contrarrestar con otras acciones, trabajar con la niñez y la adolescencia para que no haya lugar a la Educación Sexual Integral (ESI) con ideología de género”, sostuvo Fernández a este diario.

Cabe recordar que la iglesia católica convocó a una misa el 8 de marzo en contra de la despenalización del aborto. El 28 habría otra celebración con varios credos.