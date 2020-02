Quieren entregar las tarjetas Alimentar “en el menor tiempo posible”, aseguraron

Se viene una serie de reuniones determinantes para dar inicio a la entrega de las tarjetas Alimentar en la provincia.

En principio, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia estiman que se implementará a fines de febrero o bien durante las primeras semanas de marzo, y aseguran que avanzan las gestiones para que esto se dé “en el menor tiempo posible”.

El nuevo plástico permitirá a los usuarios de las diferentes Asignaciones Universales por Hijo (AUH) comprar todo tipo de alimentos básicos en los locales que tengan posnet.

En tanto que el cruzamiento de datos realizado por Anses reveló que serán 52.458 los adjudicatarios del beneficio y el Banco Nación se encargará de confeccionar dichas tarjetas.

Las precisiones del caso fueron brindadas por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Adán Gaya, que dijo aEl Litoral: “Después de la firma de convenio entre el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, con el gobernador Gustavo Valdés, podemos decir que ya estamos en condiciones de entregar la tarjeta Alimentar. No obstante, nos queda coordinar con las respectivas áreas la metodología de entrega. Por ahora sabemos que la implementación podría comenzar en los últimos días de febrero o bien en los primeros días de marzo”.

En otras palabras, el Ministerio de Desarrollo Social -tanto desde el área nacional como provincial- prepara encuentros con los diferentes actores comprometidos. La semana que viene tendrán una reunión con funcionarios del Banco Nación, y alistan encuentros con referentes de Renaper (Registro Nacional de Personas), Anses y en algunos municipios.

“La idea es acordar todas las cuestiones operativas. Por eso, con los diferentes actores nos organizaremos para hacer la entrega en el menor tiempo posible a todos los beneficiarios. Hay ciudades donde tenemos un número importante de beneficiarios; en otras, por ejemplo, no hay sucursales del Banco Nación, y por lo tanto operativamente tenemos que planificar bien la entrega”, detalló el ministro.

De hecho, si bien en la provincia de Buenos Aires las tarjetas son entregadas de manera directa por el Banco Nación, dada la realidad local esto todavía está en estudio.

Es decir que las próximas reuniones son las que definirán el modo de instrumentación del programa. De todos formas garantizan que la implementación será automática para beneficiarios de la AUH, en el sentido de que no hace falta realizar ningún trámite extra.

Funcionamiento

“La tarjeta será entregada a personas con hijos de hasta 6 años de edad o personas con discapacidad, que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.

Además, serán beneficiarias las embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que reciben la Asignación por Embarazo”, precisó Adán Gaya.

También indicó que el plástico se podrá utilizar en todos los negocios que tengan posnet y estén dispuestos a aceptar este medio de pago. Debido a que la tarjeta es una herramienta del “programa nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, otro aspecto sobre el que se avanzará son los talleres de nutrición.

“Hemos convenido empezar a dar charlas a los beneficiarios con nutricionistas del Ministerio de Desarrollo Social, para que cuando vayan a comprar alimentos puedan seleccionar alimentos más nutritivos, que signifiquen una mayor calidad en la compra y consumo. Pero todo es una cuestión que vamos a ir coordinando ni bien tengamos un panorama más claro de posibles fechas y lugares”, sintetizó.

En conclusión, la fecha de implementación dependerá del progreso de las gestiones operativas.

Quiénes acceden al plan

La tarjeta Alimentar está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Desde Desarrollo Social precisaron que no es necesario tramitar la tarjeta porque su implementación es automática, ya que el beneficio es otorgado tras un cruzamiento en las bases de datos de la Anses y AUH.

De todos modos, en caso de que alguna familia esté integrada en la lista de beneficiarios y no reciba la tarjeta, deberá realizar una denuncia a fin de corroborar los datos nuevamente.

En todos los casos es Anses la encargada de notificar al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por mensaje de texto, al número registrado en la base de Anses. Cabe recordar que esto se enviará una vez que la Provincia ajuste los detalles de entrega.

A nivel nacional, el padrón de titulares se va actualizando de forma periódica de acuerdo al cronograma de operativos de entrega.