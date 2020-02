Los Alonsitos junto a Ofelia, Zini y Los de Imaguaré en una espectular noche

Mburucuyá desborda de turistas que llegan de distintas localidades de Corrientes, de otras provincias y hasta incluso de los países limítrofes de Paraguay y Brasil, para disfrutar del Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional. Ayer Los Alonsitos junto a Ofelia Leiva coronaron un noche espectacular.

Además el Padre Julián Zini, Simón de Jesús Palacios, Sangre Paiubrera, Los de Imaguaré y Los Chaqueñísimos Cardozo también actuaron.

El Padre Zini dialogó con la prensa y dijo “no sólo es un gusto, sino un privilegio poder acompañar a nuestro pueblo, donde nos reencontramos, nos sentimos bien, es decir que estamos en lo nuestro”. “En estos tiempos nos duele la ausencia de algunos hermanos que se han ido, que nos dieron su legado, que nos dieron lo mejor de sí, y se fueron. Algunos viejos podemos escuchar el reconocimiento de las autoridades y su pueblo, pero hay gente que nunca oyó unas gracias oficiales así que pensamos mucho en ellos”.

“Yo vivo recalcando los dos últimos chamameceros que ya no están, Salvador y Juan Carlos Jensen que nos aportaron muchísimo con el verso, con la canción”, resaltó Julian Zini.

En este sentido, Ofelia Leiva con mucha emoción aseguró que Loa Alonsitos la invitaron a subir al escenario junto a ellos y que no dudo ni un minuto porque los conoce a sus padres desde antes de que ellos nazcan. “El año pasado me convocaron pero no pude venir porque ya había venido enferma cuando estuve en Corrientes en la 29° Fiesta del Chamamé y en la semana que se hizo el Festival en Mburucuyá estaba internada”, recordó.

“Salvador y Osvaldo Sosa Cordero fueron lo más grande que tuvo nuestra música, nosotros grabamos con Salvador nuestro primer disco de dúo se llama -Tu Pañuelo- en 1973”, recordó Ofelia Leiva.

Los Alonsitos agradecieron a las autoridades municipales de Mburucuyá. “Tenemos una mezcla de sentimientos: emoción, felicidad y nervios porque pasó mucho tiempo, éramos muy chiquitos cuando vinimos a tocar en Mburucuyá. Toda una carrera, un nombre, nos vamos con el corazón lleno, felices”, dijeron.

“Además estamos orgullosos de cantar con Ofelia y cantar estos clásicos del cancionero de Corrientes y creo que disfrutamos tanto nosotros como la gente. Este año es muy especial y generalmente nos traen recuerdos porque son escenarios que no pisábamos hace más de 30 años y Mburucuyá cuando veíamos las fotos con Salvador nos trae recuerdos de la emoción de nuestros primeros festivales y lo difícil que fue”.

El Intendente de Mburucuyá, Pablo Guastavino aseguró que se hizo una apuesta fuerte a los conjuntos chamameceros para que la gente pueda venir al pueblo a disfrutar del chamamé auténtico y tradicional. “Esta noche fue muy especial porque tuvimos la presencia de nuestra querida y respetada Ofelia Leiva en el escenario del Anfiteatro Eustaquio Miño”.

“Estamos muy contentos de lo que los chamameceros producen en su público por lo que se quedan hasta el final para disfrutar del chamamé auténtico y tradicional”, mencionó.