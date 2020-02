Alistan una movilización y una misa para el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer y ante la presentación del proyecto de legalización del aborto que haría el presidente de la Nación, grupos que están a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo están preparando actividades. En la provincia de Corrientes, feministas se reunirán para definir que harán el 19 de febrero, en el primer aniversario del pañuelazo verde, y el 8 de marzo cuando, también habrá una misa en Luján a la que se sumarían con celebraciones religiosas en las provincias.

La Iglesia Católica argentina convocó para el Día Internacional de la Mujer a una misa en la Basílica de Luján en la que ratificará su rechazo al proyecto que impulsará el Gobierno para despenalizar y legalizar el aborto.

Es la primera vez que organizan una convocatoria masiva.

El jueves pasado, la Arquidiósesis de Corrientes compartió el documento de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que invita a todos los obispos a concelebrar la misa en Buenos Aires. El lema será “Sí a las mujeres, sí a la vida”. Además, invitan a “todo el Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en esta plegaria común por la vida junto a la Virgen de Luján, Patrona del pueblo argentino”.

“Estamos atentos al proyecto que se presentará en marzo. En otras provincias como en Buenos Aires se están juntando firmas y realizando otras actividades en las plazas. En Corrientes, nos sumaríamos a la gran marcha del Día del Niño por Nacer (25 de marzo) y a otros eventos que se realicen en el país. También, vamos a volver a implementar salidas a las calles con los pañuelos celestes para reforzar nuestra postura a favor de las dos vidas”, dijo por su parte a El Litoral la presidenta del Foro Permanente del Niño por Nacer, Graciela Fernández.

En representación del Colectivo de Mujeres, una de las militantes feministas, Fabiana Villa, comentó ayer a este diario: “Estamos preparando para este lunes una asamblea verde, a las 19 en Salta y Costanera, para empezar a coordinar las actividades para el 19 de febrero y para el 8 de marzo. Vamos a realizar un fuerte acompañamiento al proyecto de despenalización del aborto”. A la vez, no descartó la posibilidad de que en el Día de la Mujer hagan una movilización que podría llegar a varias instituciones del Estado para reclamar la interrupción voluntaria del embarazo.

Respecto a la propuesta de parte del primer mandatario, se conoció que la idea es mantener los consensos logrados en el año 2018, cuando se aprobó en Diputados y lo frenó el Senado. Cabe recordar que incluía la posibilidad de abortar hasta la semana 14 con la excepción de los casos previstos en el Código Penal.

El otro proyecto, contemplaría la asistencia del Estado a mujeres embarazadas durante el proceso y posteriormente para que tengan un acompañamiento cuando nazca el bebé. La propuesta tiene como fin que el nivel socioeconómico no sea un motivo para recurrir al aborto. Ante esta iniciativa, desde grupos “provida” de la provincia consultados por este diario no habría negativas.