Urge un aval provincial para ampliar la atención en el CIC y el Centro Terapéutico

En Lavalle funcionan un Centro Integrador Comunitario (CIC) y un Centro Educativo Terapéutico. En ambos casos los recursos son aportados por el Municipio, pero necesitan ayuda para poder ampliar y mejorar la atención. Por eso, aguardan respuestas favorables a las gestiones que realizaron para que las dos instituciones obtengan un aval de la Provincia.

La intendenta Lucrecia Vásquez en diálogo con El Litoral, brindó detalles sobre el rol social que cumplen cada una de las instituciones y la importancia de que éstas puedan disponer de más recursos tanto materiales como humanos.

Los pobladores que acuden al CIC pueden recibir asistencia sanitaria por parte de médicos clínicos. “Pero también, dos veces por semana, vienen profesionales que brindan otras atenciones tales como ginecología, odontología, psicología e inclusive contamos con una asistente social”, detalló la jefa comunal. Tras lo cual acotó que “el pago del personal lo solventa el Municipio, al igual que los medicamentos. Por eso, cada mes, el Municipio destina una considerable cantidad de recursos. Igual no lo tomamos como un gasto porque se trata de la salud de los lavallenses”.

No obstante, consideró que “el servicio a la comunidad se podría ampliar y mejorar”. Al ser consultada sobre qué necesitan para cumplir con esos objetivos, la jefa comunal expresó que “es vital que la Provincia nos brinde su autorización, es decir, avale el funcionamiento del CIC porque al tener un reconocimiento oficial, por ejemplo podremos solicitar programas a través de los cuales tendremos acceso a más medicamentos, leche para las embarazadas y los niños, etc. Y sin duda, esto beneficiará a muchos pobladores”.

Similar situación se da con el Centro Educativo Terapéutico que se inauguró en junio de 2017 con la participación de la entonces vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. “Si logramos el reconocimiento del Centro por parte de la Provincia, podremos hacer convenios con las obras sociales e inclusive pedir apoyo del Estado para incorporar recursos humanos porque la verdad es que nos hace mucha falta”, aseveró Vásquez.

En este contexto, dijo que unas 44 personas de distintas edades concurren el Centro Educativo Terapéutico pero estimó que serían al menos 100 los que necesitarían recibir atención especial.

“Pero tenemos por ejemplo una sola maestra especial y ella no puede atenderlos a todos. Por eso, se establece un cronograma, 15 vienen un día, otros 15 en la jornada siguiente y así sucesivamente. También contamos con una fonoaudióloga, un médico y otros profesionales especializados. Y cada uno de ellos hace malabares para poder brindarle mejor a los chicos, pero creo que si unificamos esfuerzos con la Provincia, más personas van a poder concurrir al Centro y -especialmente- dispondrán de una mejor atención”.

Con respecto a la importancia de ese tipo de instituciones, comentó que “una mamá trajo a su pequeña de tres años que no caminaba, acá le brindaron un tratamiento y ahora la nena ya camina. Tal vez si no recibía asistencia, jamás hubiera caminado. Creo que ese tipo de casos son los mejores ejemplos del rol que cumple un Centro Educativo Terapéutico en una comunidad”.

Por último, la intendenta remarcó que en su pedido no hay ningún tipo de interés partidario, “sólo quiero que trabajemos juntos por el bienestar de muchas familias de Lavalle”.