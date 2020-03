Hay dengue en la mayoría de los barrios de Capital y piden que alumnos usen repelente

En la provincia de Corrientes hay 101 casos de dengue y 83 pertenecen a la Capital, según informó en un comunicado el Ministerio de Salud de la Provincia. El 80% del total fue identificado con el serotipo DEN-1 y de los casos en Capital, 39 tienen antecedente de haber viajado, 41 son autóctonos y 3 se encuentran en investigación.

“Los casos seguirán aumentando, para este año se esperaba quintuplicar este número; en el último brote hubo casi 700 casos. Se está trabajando muy bien en la provincia y todos los pacientes evolucionan muy bien, se está haciendo un diagnóstico temprano y se actúa dentro de las 48 horas”, dijo a El Litoral la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

En Capital, “en los barrios hay uno o dos casos” y por ello no se trataría de un brote. En este sentido, sostuvo que se está haciendo un importante trabajo de control focal.

“Está en cada uno de nosotros colaborar para la eliminación del vector, es responsabilidad de todos limpiar nuestros hogares para no tener riesgo de dengue. En Capital siguen siendo casos dispersos y no brotes. En la frontera se está trabajando en el ordenamiento ambiental”, indicó a El Litoral.

En cuanto al inicio de clases, recomendó a los alumnos que usen repelente. “Deben mantener también la higiene de manos y llevar con ellos alcohol en gel”, para prevenir a la vez enfermedades respiratorias.

Frente al inminente aumento de casos, recomiendan que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, se debe consultar de inmediato al médico.

Además, piden “no automedicarse, evitar tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables, ya que favorecen las hemorragias”.

Insisten en que la mejor medida es el descacharrado y el uso de repelente.