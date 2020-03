Desde hoy no se podrá comprar con billetes de $5

El billete de $5 ya no podrá utilizarse para transacciones, dado que ayer se cumplió el plazo pautado para su uso comercial. De todos modos, el dinero papel que lleva la imagen del general José de San Martín todavía no perdió valor, debido a que se podrá canjear en los bancos hasta el 31 de marzo.

Mientras tanto, los comerciantes consultados por El Litoral coincidieron en destacar la necesidad de las monedas que reemplacen dichos billetes.

Es que, en su lugar no se introdujeron las monedas de $5 y por lo tanto reaparecen las dificultades para entregar cambio.