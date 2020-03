Sapucay e Imperio se quedaron con el título en medio de un controvertido escrutinio

vechezarraga@ellitoral.com.ar

En su 40 aniversario la comparsa Sapucay se llevó el título de tricampeona de los carnavales correntinos mientras que la agrupación musical Imperio Bahiano se quedó con el premio mayor en su categoría por segundo año consecutivo. Los resultados se dieron a conocer tras un escrutinio complicado que dejó al descubierto un importante número de falencias en el reglamento de la fiesta de Momo.

Una hora más tarde de lo previsto y sin la presencia de los delegados de una de las agrupaciones musicales (Sambanda) comenzó hoy (domingo) en el Club Regatas el escrutinio de la edición 2020 de la fiesta del rey de la burla. Aunque todo hacía pensar que se trataría de una jornada extensa debido a la cantidad de impugnaciones de las que se venia hablando durante las últimas noches, esto no pasó de ser una cuestión anecdótica ya que ninguno de los planteos realizados fue tenido en cuenta y por lo tanto ninguno tuvo impacto en el resultado final.

Antes de iniciar el conteo de puntos de los 9 corsos y los 4 shows de comparsas, los delegados de la Comisión Central de los Carnavales Correntinos (Cccc) analizaron la impugnación realizada (el domingo) por Kamandukahia a Imperio Bahiano, en la que la primera denunciaba a la segunda porque, según dijeron, habría excedido el número de grupos permitidos en el reglamento. Pero las autoridades carnestolendas no hicieron lugar al reclamo y (con muchas caras largas) iniciaron el recuento que terminó cerca de las 18 con el nombre de las dos campeonas 2020.

Durante la apertura de sobres de las distintas noches aparecieron mas cuestiones y reclamos que también fueron desoídos. Este fue el caso por ejemplo, de la denuncia del dirigente de Arandú Beleza Mario Rey quien expuso la supuesta ilegalidad de los shows de comparsas: “La ausencia de una de las comparsas cada noche hace que se incumpla uno de los ítems del reglamento al no poder ser (la comparsa ausente) puntuada comparativamente”, aseguró. Esta cuestión evidenció la ilegalidad en que habían caído los shows, pero (al igual que el caso anterior), quedó en el aire y el proceso continuó como si no hubiera pasado nada, “solo lo estoy diciendo para que vean la desprolijidad” , manifestó Rey y explicó que no tenia intenciones de avanzar en el asunto.

Antes de abrir el sobre del corso del 7 de febrero, otra cuestión puso al descubierto falencias del reglamento utilizado en la competencia de Momo. En este caso no fue una impugnación sino que desde la comparsa Ara Berá plantearon cuestiones relacionadas al corte en el sistema de sonido unificado, que se había producido durante el desfile de Sapucay y por el cual la comparsa del gallo había frenado su paso por varios minutos en la avenida del Nolo Alías. El cuestionamiento del rayo radicaba en el hecho de que (según dijeron), en ningún lugar del reglamento se expresa que los comisarios de corso tienen la autoridad de frenar un desfile. No obstante, y más allá de este vacío legal, desde Sapucay recordaron que existe un precedente por una situación similar ocurrida hace unos tres años.

Ya entrada la noche y luego de conocerse los premios generales, continuó (en los premio individuales) la tendencia a no dar lugar a las impugnaciones, así por ejemplo no corrió la impugnación a la bastonera de Sapucay Gabriela Ceballos (por bailar en grupo), y tampoco un cuestionamiento a la comisión de frente de la misma comparsa.

Todo esto muestra que si bien el carnaval es una fiesta, en Corrientes también es una competencia, pero una competencia que todavía carece de madurez y de seriedad. Así es que más allá de los resultados finales, el escrutinio puso sobre el tapete que existen muchas cuestiones reglamentarias que deben ser revisadas si lo que se pretenden es que este producto cultural y turístico crezca y se potencie en lugar de perder credibilidad y respeto.

Escrutinio

El carnaval es arte y en el arte no hay algo bueno o algo malo, en el arte hay gustos y esos gustos generalmente están teñidos por los filtros del fanatismo, la pasión y por supuesto también del contexto. En Corrientes (contexto) las comparsas y agrupaciones deben cumplir con ciertas características y estilos para figurar entre las favoritas y sin dudas las que mejor cumplen con esos estándares son Ara Bera y Sapucay (en comparsa) y Samba Total e Imperio Bahiano (en agrupaciones musicales) entonces desde hace algunos años el campeonato se define entre estas cuatro.

¿Quién gana esta vez? es generalmente una de las preguntas más escuchadas entre los amantes de la fiesta de Momo luego del primer fin de semana, y las respuestas nunca coinciden porque hay tantas respuestas como fanáticos del carnaval: “Sapucay es muy superior”, “Ara Berá marca la diferencia”, “Arandú está cada vez mejor”, “Copacabana está hermosa”. Lo cierto es que los únicos con autoridad para definir quien gana y quien pierde son los jurados de cada una de las noches y esta vez, al igual que el año pasado, los especialistas en coreografía, puesta en escena, vestuario y música decidieron que la mejor comparsa 2020 es Sapucay que con su tema “Sapucay del Iberá” festejó cuatro décadas de carnaval y al mismo tiempo se consagró tricampeona. El mismo jurado consideró que la mejor agrupación musical es Imperio Bahiano que con su “Crucero” se quedó con el título por segundo año consecutivo, resultado que seguramente alarmó a Samba Total que en los últimos 20 años se había acostumbrado a ganar repetidamente.

A nivel comparsas hay que decir que la competencia claramente se definió en el corso con la energía de los comparseros ya que en los shows la diferencia fue ajustada. No obstante “la gallina de los huevos de oro” de este gallo, claramente es su diseñador Horacio Gómez quien fue uno de los que más (sino el que más) puntos traccionó, aunque es fundamental también reconocer el gran trabajo de “La Poderosa” elegida como la mejor batería de Momo.

Al cierre de esta edición continuaba el escrutinio en el Club Regatas pero, debido a las deficiencias reglamentarias antes dichas, muchos de los delegados de comparsas se habían retirado del lugar para exponer así su descontento con el sistema.

Ganadores

Primer Premio en Comparsas: Sapucay 456 puntos

Segundo Premio en Comparsas: Ara Berá 445 puntos

Primer Premio en Agrupación Musical: Imperio Bahiano 328 puntos

Segundo Premio en Agrupación Musical:: Samba Total 314 puntos

Primer Premio en Escuelas de Samba de Comparsas: Sapucay 332 puntos

Segundo Premio en Escuelas de Samba de Comparsas: Copacabana 328puntos

Diseño y Realización de Vestuario de Comparsa: Sapucay 118 puntos

Mejor Coreografía de Comparsa: Sapucay 116 puntos

Mejor Musicalización: Ara Berá 110 puntos

Mejor Puesta en Escena: Empate entre Ara Berá y Sapucay 130 puntos

Mejor Show de Comparsas: Ara Berá