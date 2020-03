Aumentos a estatales: anuncian hoy las medidas para cada uno de los sectores

A pocos días del acuerdo con los docentes, el Estado provincial realizará hoy, a las 11, el esperado anuncio de las medidas salariales que alcanzarán al resto de los trabajadores del sector público.

El propio gobernador Gustavo Valdés confirmó ayer a la mañana lo anticipado por El Litoral. “Mañana (por hoy) vamos a dar a conocer en horas de la mañana lo que va a ser el aumento para la administración pública”.

Por la tarde, desde Casa de Gobierno comunicaron formalmente que la conferencia de prensa tendrá lugar, a las 11, en el edificio del Ministerio de Hacienda y Finanzas -ubicado en la esquina de Salta y 25 de Mayo- y estará a cargo de su titular, Marcelo Rivas Pasentini.

Aunque no se conocen precisiones sobre las medidas de recomposición, fuentes cercanas al Gobierno señalaron que lo seguro es que habrá una mejora escalonada al básico y aumentos en los dos adicionales.

En relación al básico, se espera que el porcentaje sea no menor al 24 por ciento acordado para los docentes y que se concrete también en los meses de marzo, julio y noviembre. El primer tramo sería del 10 por ciento y se cobrará con los sueldos de este mes, y los otros dos de 7 por ciento.

Con respecto a los adicionales, se sabe que está garantizada su continuidad y que tendrán correcciones. De manera extraoficial trascendió que el plus de $2.900 llegaría a $4.000 y el de $6.500 a $7.000. Ambas subas se liquidarían este mes, al menos así corrió la versión por los pasillos de la Casa Rosada local.

Es cierto también que lo convenido con los sindicatos docentes (al menos con cuatro de los seis) constituye una pauta clara de la política salarial prevista por la Provincia, sin embargo, todos los años se resuelven medidas salariales específicas de acuerdo con el sector.

Por eso, mantienen expectativas los agentes dependientes de la Administración General, como también el personal del área de Salud, fuerzas de seguridad y los de Vialidad.

Otra de las confirmaciones que esperan los agentes estatales tiene que ver con el cronograma de pago del plus de $2.900 -que llegaría con incremento-, que debía concretarse ya la semana pasada y por la definición de las medidas salariales se fue postergando. Por eso, una de las alternativas que se barajan es que el ministro de Hacienda y Finanzas realice los anuncios correspondientes y también dé a conocer las fechas de pago, que deberían concretarse en las próximas tres semanas.

Pauta para 2020

Desde la Provincia ratificaron que las medidas salariales que se den a conocer hoy no significarán que se cierre a la posibilidad de mejorar la pauta en lo que resta del año.

Una decisión que ya dejaron en claro fuentes de Casa de Gobierno, consultadas por este medio, que ratificaron que si hay mejoras en los ingresos de recursos de coparticipación, queda abierta la posibilidad de incrementar alguno de los tramos o adelantarlo.