Sindicatos docentes que no firmaron el acuerdo avanzan con la consulta a las bases

Los dirigentes de Suteco y Sadop (sector privado), los dos sindicatos docentes que no firmaron el acuerdo salarial con la Provincia, iniciaron ayer la consulta a sus afiliados respecto a la oferta de aumento y se tomarán al menos dos semanas para esta tarea, antes de resolver si se sumarán a la rúbrica.

Desde el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación difundieron un comunicado donde confirman que no firmaron ningún acuerdo y “somete a consulta docente la oferta salarial del Gobierno provincial: 3 cuotas al básico, $790 en marzo, $500 en julio y $600 en noviembre, y tres cuotas de $700 al fondo compensador”.

También recuerdan cuales son los reclamos realizados por el sindicato, que incluyen subas superiores a la inflación proyectada para 2020, pago del piso salarial hasta en 2 cargos, excedentes de coparticipación al básico, plus bonificable a zona y antigüedad, entre varios otros.

Los sindicatos que ya rubricaron el acuerdo esperan ahora la convocatoria para iniciar el trabajo de la mesa de gestión. Desde la Provincia señalaron que esta labor iba a arrancar dentro de dos semanas y que en ese ámbito se tratarán temas específicos para mejoras laborales para los docentes y cambios en lo que respecta a lo pedagógico.

Entre los temas que formarán parte de la agenda se encuentran el nomenclador docente, el mejoramiento de los ítems de los concursos en todos los niveles educativos, como también el escalafón.