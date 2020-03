“Tato”, con libertad condicional, pero inhabilitado para ocupar cargos

El ex gobernador Raúl Rolando “Tato” Romero consiguió la libertad condicional por haber cumplido con los dos tercios de su condena por delitos contra la administración pública. La jueza de ejecución de penas, Teresa Zacarías, confirmó a El Litoral que “la resolución se publicará mañana (por hoy) pero rige desde ya”.

Tato “solicitó su libertad condicional hace 10 días. Le corresponde por haber cumplido los dos tercios de su condena. Fue condenado a 12 años de prisión y ya cumplió con 8 años de condena. No tiene ningún impedimento legal para acceder a la libertad condicional ambulatoria”, explicó la magistrada.

“La resolución rige desde ya pero recién mañana (por hoy) será notificado formalmente cuando tome estado público la resolución. Es un proceso habitual”, detalló.

La jueza aclaró además que “esta resolución nada tiene que ver con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no le fue favorable al condenado. La Corte determinó que estaba bien condenado”.

El ex mandatario cumplía prisión domiciliaria y aunque ahora está en libertad, sigue inhabilitado para ejercer cargos públicos, según informó la magistrada.