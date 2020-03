Vignolo pide políticas públicas tras resolución de Nación sobre el ex RI 9

El gobierno de Mauricio Macri había cedido al Municipio de Capital unas 18 hectáreas en el área del ex Regimiento 9 que se destinaría al Plan Costero y que, tras la caída de esta iniciativa, se destinaría a espacio público. Ayer se publicó en el Boletín Oficial el pedido de Nación de devolución de los terrenos (ver página 13).

“Corrientes podía haber contado con un predio de uso público importante para la ciudad, pero el gobierno hoy tomó otra decisión. Yo digo que nosotros necesitamos buscar espacios de coincidencia que permitan decisiones que se conviertan en políticas públicas”, dijo el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo a Sudamericana.

El funcionario, a su vez, indicó que es potestad del intendente Eduardo Tassano realizar o no el reclamo correspondiente. En contraposición, el ex jefe comunal y concejal Fabián Ríos le había entregado al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi “propuestas de organismos de Derechos Humanos para que el predio del RI9 sea un Espacio de Memoria, Verdad y Justicia; coordinando un plan de manejo entre las organizaciones de Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, el Ejército, y respetando las medidas judiciales que existen sobre el predio”, según se informó.